Times: ЕС пытается вынудить британский парламент одобрить сделку по брекситу

В ЕС пытаются вынудить британских парламентариев поддержать сделку по брекситу, согласованную премьер-министром Терезой Мэй, пишет воскресное приложение к газете The Times. В Брюсселе опасаются, что временное членство Великобритании в ЕС во время майских выборов в Европарламент может поставить перед законодательным органом ряд трудностей правового характера.
В преддверие саммита лидеров ЕС, намеченного на этот четверг, Брюссель поднял ставки для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в вопросе отсрочки брексита, пишет воскресное приложение к The Times.
Издание отмечает, что в Брюсселе пытаются оказывать давление на членов британского парламента, полагая, что если они не поддержат сделку Мэй, выход Великобритании из ЕС будет отложен на длительный срок, полный неопределённости.
Так, в ЕС опасаются, что череда трёхмесячных отсрочек брексита приведёт к тому, что «разрушительная» Великобритания так и не покинет Европейский союз. Британское издание отмечает, что это заставляет Брюссель ужесточать свою позицию и искать пути принудить парламентариев поддержать согласованную Мэй сделку.
При этом в Брюсселе настаивают, что в случае длительной отсрочки брексита Великобритания должна принять участие в майских выборах в Европейский парламент, так как если одна из стран — членов не будет принимать участия, правопорядок союза может оказаться под угрозой*.
Кроме того, отмечается, что 1 июля будет автоматически прекращено членство Великобритании в ЕС и запущен механизм выхода без сделки. При этом единственный способ избежать подобного развития событий для Великобритании принять участие в майских выборах или одобрить существующую сделку.
Таким образом, ЕС оставляет парламентариям три варианта: поддержать сделку в течение месяца и отложить брексит на два месяца, выбрать длительную отсрочку брексита и участвовать в выборах или выйти из ЕС без сделки.
При этом ожидается, что сторонники брексита будут вынуждены поддержать сделку, для того чтобы избежать участия в выборах в Европарламент, а остальные парламентарии одобрят её, опасаясь выхода из ЕС без сделки.
The Times отмечает, что, несмотря на то, что некоторые в Брюсселе всё ещё надеются на проведение повторного референдума, обеспокоенность тем, что Великобритания может не выйти из союза к концу июня преобладает. По мнению ЕС, в таком случае страна будет регулярно нарушать повестку дня.
* По закону в выборах в Европейский парламент должны принимать участие политики из всех стран — членов ЕС, однако в связи с предстоящим брекситом ни одна из ведущих британских партий не намерена в них участвовать (прим. ИноТВ).
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