NTD: из-за брексита британским фермам не хватает сезонных рабочих

Британская сельскохозяйственная отрасль остро ощущает нехватку сезонных рабочих. Как передаёт NTD, из-за брексита они не спешат на Туманный Альбион и вместо этого едут в Германию и Нидерланды.

Эту ферму по выращиванию спаржи ещё в 1925 году основал прадедушка нынешнего владельца Криса Чинна. Однако спустя почти 100 лет предприятие оказалось под угрозой разорения. Здесь не хватает сезонных рабочих.

КРИС ЧИНН, фермер: Сезонный труд критически важен, переоценить его просто невозможно. Можно видеть, что здесь на грядках всё собирают вручную, а потом сортируют и упаковывают.

Британскую спаржу шеф-повара называют одной из лучших в мире. Но её некому собирать, поскольку из-за брексита сезонные рабочие не спешат на Туманный Альбион. Вместо этого едут в Германию и Нидерланды.

ЭЛИНА КОСТАДИНОВА, менеджер по сбору урожая: Из-за брексита многие рабочие не уверены, стоит ли им приезжать на работу в Великобританию. Они не знают, будут ли им здесь рады, как долго они смогут оставаться, как они смогут путешествовать и какое будущее их здесь ожидает.

Владелец фермы говорит, что в январе он подал заявку на рабочих для высадки спаржи. Однако пятая часть из них не приехала.

КРИС ЧИНН: Около 20 процентов работников, которые приняли заявки, не приехали. Это много. Если так будет продолжаться весь сезон, то у нас начнутся проблемы.

Крис призывает правительство разработать упрощённую визовую схему.

КРИС ЧИНН: Если говорить о выращивании спаржи, мы находимся в такой ситуации, когда нужно либо импортировать работников, либо импортировать спаржу.

Нехватку сезонных рабочих ощущают не только фермеры, которые выращивают спаржу, но и вся сельскохозяйственная отрасль. Каждый год ей необходима помощь около 80 тысяч работников из ЕС.

Последние два сезона в Великобритании не хватало около 10 тысяч рабочих. В результате фермы были вынуждены поднять зарплаты и бонусы. Они также предлагают бесплатное проживание и даже обещают покрыть стоимость авиаперелёта.

Правительство уже начало пилотную программу, согласно которой Великобритания примет 2500 рабочих из России, Украины и Молдавии.

Дата выхода в эфир 19 марта 2019 года.