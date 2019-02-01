Le Figaro о российском импортозамещении: отечественной продукции «есть куда расти»

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CNN: визитом Кима Россия хочет показать, что она снова в центре событий CNN
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Обозреватель WSJ: Россия надеется унизить Запад в Венесуэле — так же как в Сирии Wall Street Journal
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CNN: США отправили в Средиземное море два авианосца для сдерживания России CNN
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Конфеты, коррупция и русская водка — корреспондент Haaretz о причинах поражения Порошенко Haaretz
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Zeit: потенциальный глава Еврокомиссии обещает сделать всё, чтобы остановить «Северный поток — 2» Die Zeit
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Назван самый популярный способ поиска работы среди молодёжи в России
Назван самый распространённый среди молодёжи способ поиска работы. Как рассказала RT эксперт ВНИИ труда, доктор экономических наук Ольга Забелина, чаще всего работу ищут через онлайн-сервисы.
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Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма
Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе открытия международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине.
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Ким Чен Ын прибыл на встречу с губернатором Приморья
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в ресторан в пригороде Владивостока для встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
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Трамп сравнил расследование Мюллера с Уотергейтским скандалом
Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с Fox News назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года попыткой переворота.
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Ким Чен Ын возложил венок к Вечному огню во Владивостоке
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын возложил цветы и венок к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке.
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Летевший в Таиланд самолёт вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем
Вылетевший из Красноярска в Таиланд самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Красноярска.
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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Индонезии.
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В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.
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CNN: Трамп планирует заключить ядерный договор с Россией и Китаем
Администрация США занимается подготовкой проекта соглашения о контроле над ядерными вооружениями, который подразумевал бы участие в нём России и Китая. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.
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Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne сравнила российскую и украинскую тюрьмы. По её словам, пенитенциарные системы двух стран практически не отличаются.
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Словакия приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
Компания Transpetrol, которая является оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба», приостановила поставки российской нефти.
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Ким Чен Ын пригласил ансамбль Росгвардии выступить в Северной Корее
Лидеру КНДР Ким Чен Ыну «очень понравилось» выступление Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России, сказал художественный руководитель и главный дирижёр ансамбля генерал-майор внутренней службы Виктор Елисеев.
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СМИ: Около 3 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов
Перед майскими праздниками около 3 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
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Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте в Юрьевке
Причиной ЧП на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики стал взрыв метана. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Трамп заявил, что в ближайшее время примет Си Цзиньпина в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме.
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В Москве пожарные спасли более 20 человек из горящего дома
На юго-западе Москвы произошёл пожар в жилом доме на площади 20 квадратных метров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по столице.
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Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook
Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети. Об этом сообщила генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.
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Небензя пообещал показать постпреду ФРГ при ООН учебник МГИМО
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза, комментируя слова немецкого коллеги Кристофа Хойсгена про то, как вести дела с соседними странами, уточнил у него, как дипломату удалось достать советский учебник по дипломатии.
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Трамп и Абэ обсудят ситуацию вокруг Северной Кореи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят в пятницу, 26 апреля, ситуацию вокруг КНДР.
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ЦТАК: Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил российского президента Владимира Путина посетить Северную Корею. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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Глава ЛНР выехал на место ЧП в Юрьевке
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник выехал на место ЧП в Юрьевке, где произошла авария на шахте. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы ЛНР.
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ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело официальную страницу в социальной сети Instagram.
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В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте
По меньшей мере два человека погибли в результате ЧП, которое произошло на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка. Об этом сообщил глава МЧС самопровозглашённой Луганской народной республики Евгений Кацавалов.
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Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США
Посол США в России Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в видеообращении дипломата, опубликованном пресс-службой американского посольства в Twitter.
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Савченко заявила, что планирует заниматься освобождением пленных
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что собирается заниматься вопросом освобождения пленных.
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«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии по футболу, обыграв «Фиорентину»
«Аталанта» одержала победу над «Фиорентиной» в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу.
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В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»
Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
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Адвокат назвал возможную дату оглашения приговора суда по делу Кокорина и Мамаева
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста Александра Кокорина, назвал возможные даты заседаний, на которых может быть оглашён приговор суда по делу его подзащитного.
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Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
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Адвокат Кокорина считает, что прокурор пыталась запутать обвиняемых во время дачи показаний в суде
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста Александра Кокорина, подвёл итоги прошедшего 25 апреля заседания суда, на котором был проведён допрос его подзащитного и других обвиняемых.
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Кононов ответил, справляется ли он с ролью тренера «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после поражения от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил на вопрос, справляется ли он со своими обязанностями как руководитель команды.
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Савченко сравнила Порошенко и Януковича
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила нынешнего президента Украины Петра Порошенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.
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В Сирии военные уничтожили установку системы залпового огня боевиков
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что сирийские военные уничтожили установку реактивной системы залпового огня при попытке обстрела боевиками автовокзала в Латакии.
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Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» потерял математические шансы на завоевание первого места по итогам сезона-2018/19 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Депутат Рады заявил о нарушении регламента при принятии закона о языке
Депутат парламента Украины Нестор Шуфрич заявил, что закон об украинском языке был принят с грубым нарушением регламента Верховной рады.
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Сборная России по кёрлингу вышла в плей-офф ЧМ в дабл-миксте
Сборная России одержала победу над национальной командой США в матче чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных пар в норвежском Ставангере.
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Названо условие получения российских пенсий для жителей ЛНР и ДНР
В Пенсионном фонде России заявили, что жители самопровозглашённых республик Донбасса, которые получат российское гражданство, смогут претендовать на пенсии от ПФР, только если переедут на место жительства на территорию России.
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Южнокорейский посол заявил о возможном визите Путина в Южную Корею до конца 2019 года
Посол Южной Кореи в России У Юн Гын заявил, что Сеул ожидает визита в страну президента России Владимира Путина до конца года.
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В ФФККР приняли заявление Ковтуна о завершении карьеры
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) официально подтвердила факт завершения спортивной карьеры Максимом Ковтуном.
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МЧС России отправит по просьбе ЛНР спасателей на шахту, где произошло ЧП
В МЧС России заявили, что ведомство по просьбе самопровозглашённой Луганской народной республики отправит отряд горноспасателей на шахту, где произошла авария.
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Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано» в матче Примеры
«Севилья» одержала разгромную победу нал «Райо Вальекано» в матче 34-го тура испанской Примеры.
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«Арсенал» на своём поле разгромил «Спартак» в 25-м туре РПЛ
Тульский «Арсенал» одержал разгромную победу над московским «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
Гран-при Московского международного кинофестиваля (ММКФ) «Золотой Георгий» получил фильм «Тренинг личностного роста» казахстанского режиссёра Фархата Шарипова, сообщает РИА Новости.
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Макрон высказался о президентских выборах во Франции в 2022 году
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос по поводу возможности выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах во Франции в 2022 году.
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Воробьёв высказался о вызове Овечкина и Кузнецова в сборную России
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв высказался о вызове в национальную команду игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
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Абэ обсудил в Брюсселе встречу Путина и Ким Чен Ына
Японский премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что обсудил в ходе саммита Япония — Евросоюз в Брюсселе встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
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В Горбачёв-фонде опровергают данные о госпитализации экс-главы СССР
Руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко опроверг информацию о госпитализации бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.
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Воробьёв рассказал, когда определится с составом на заключительный этап Еврохоккейтура
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, когда будет объявлен состав национальной команды на четвёртый этап Еврохоккейтура — Чешские игры.
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Макрон заявил о возможности сокращения Шенгена
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил сокращения списка стран, входящих в Шенгенское соглашение.