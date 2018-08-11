CGTN: санкции ЕС позволяют России переживать «сырный бум»

Санкции Евросоюза, введённые против России, привели к бурному развитию в стране сыроварения. По словам экспертов, если раньше этим промыслом занимались единицы, то сейчас речь идёт о сотнях производителей, которые пытаются заполнить появившийся дефицит молочного продукта на рынке, передаёт CGTN.

Россия охвачена золотой лихорадкой. Но жёлтые бруски делают не из металла, а молока. Многочисленные посетители заполняют фестиваль, чтобы отведать российский сыр.

Когда ЕС ввёл санкции против России за аннексию Крыма, она в ответ запретила европейские сыры и другие молочные продукты. Это привело к их нехватке на рынке.

ДЭН ЭШБИ, корреспондент CGTN: Сыр производить непросто. Нужны десятки лет опыта, чтобы получить самый насыщенный вкус. Но хотя у европейских сыров, возможно, более богатая история и репутация, многие россияне предпочитают местную продукцию.

ДЭН ЭШБИ: На ваш взгляд российский рынок сможет соперничать с европейскими сырами в будущем?

ЖЕНЩИНА: Он может соперничать уже сейчас, а не в будущем. Я могу сравнивать.

ДЭН ЭШБИ: Этот сыр халлуми произведён в России. Это что-то оригинальное?

МУЖЧИНА: Да, это совершенно оригинальный продукт. Но я думаю, что Россия и Италия находятся не так далеко. Поэтому очень легко вести диалог между разными культурами, разными вкусами.

Джей Клоуз — американец, который живёт в России более 20 лет. И по его словам, индустрия переживает бурное развитие.

ДЖЕЙ КЛОУЗ, сыровар: Шесть лет назад в России, возможно, было шесть производителей сыра, но теперь сотни. И это произошло буквально за четыре года. Санкции натолкнули людей на мысль, что в результате они смогут на этом заработать. И действительно, они могут заработать — немного. Но при огромных усилиях, как вы увидите, многие люди либо терпят неудачу, либо добиваются успеха.

Цены на продовольствие в России заметно выросли после введения санкций ЕС, и сыр не стал исключением. Как правило, элитный сыр — это рынок для немногих избранных.

ДЖЕЙКЛОУЗ: «Ноги бога» — feet of God. Этот сыр пахнет как ноги бога.

Но этот фестиваль показывает, что даже маленький кусочек «Ног бога» позволяют многим россиянам почувствовать себя на седьмом небе. Дэн Эшби, CGTN, Москва.

Дата выхода в эфир 08 августа 2018 года.