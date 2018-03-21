BFM TV: французы изменили национальной кухне с американским бургером

Впервые в истории во Франции бургеры по продажам обошли традиционный багет с маслом и ветчиной, сообщает BFM TV. По мнению аналитиков, не угасающая уже третий год подряд «истерия» вокруг бургеров связана с тем, что в этом блюде совмещаются четыре любимых французами продукта: хлеб, мясо, сыр и картофель фри.

В 2017 году во Франции гамбургер по продажам обогнал традиционный бутерброд с маслом и ветчиной, сообщает BFM TV.

Это случилось впервые во французской истории — по данным компании Gira Consei, занимающейся анализом потребительского рынка страны в сфере продуктов питания, за прошедший год было продано более 1,46 млрд бургеров. Блюдо американского происхождения представлено в меню 85% ресторанов Франции.

«Вот уже три года мы отмечаем эйфорию, помешательство на бургерах. В этом году мы и не знаем, как расценивать эту всё набирающую обороты тенденцию. Это истерия: в 2017 году мы зафиксировали 1,46 миллиарда проданных единиц, это рост в девять процентов, феноменальный рост», — прокомментировал директор Gira Consei Бернар Бутбуль.

Компания готовит подобный отчёт ежегодно — специально к выставке ресторанного бизнеса Sandwich & Snack Show, которая на этот раз пройдёт 4—5 апреля в Париже. По словам Бутбуля, «истерия» вокруг бургеров может объясняться тем, что это блюдо объединяет в себе четыре продукта, которые в огромном количестве потребляются во Франции: хлеб, мясо, сыр и картофель фри.

Ещё в 2016 году бургер и традиционный французский багет с маслом и ветчиной шли вровень, при этом последний на протяжении трёх лет подряд стремительно терял свои позиции. Примечательно, что лишь 30% бургеров из рейтинга были проданы в точках быстрого обслуживания, — 70% приходится на обычные кафе и рестораны. Впрочем, в целом точки быстрого обслуживания приобретают всё большую популярность во Франции, отказываясь от вредного фастфуда и приобретая более «гастрономический» характер, отмечают эксперты.