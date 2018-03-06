Sky News: располневшая Британия садится на диету

Национальная служба здравоохранения Великобритании полагает, что для того, чтобы справиться с проблемой лишнего веса, британцы должны снизить число потребляемых в день калорий, сообщает Sky News. При этом она призывает производителей продуктов питания сократить число калорий в своей продукции на 20% уже к 2024 году.

Национальная служба здравоохранения Великобритании требует от ресторанов (в первую очередь быстрого питания), супермаркетов и производителей продуктов питания сократить число калорий в своей продукции на 20% для того, чтобы бороться с кризисом детского ожирения в стране, передаёт Sky News.

При этом подчёркивается, что пищевая промышленность государства должна добиться такого результата уже к 2024 году.

«Британии нужно сесть на диету. И дети, и взрослые обычно потребляют слишком много калорий, именно поэтому так много людей страдают от лишнего веса или ожирения», — сказала глава службы Дункан Селби.

Кроме того, служба здравоохранения запускает программу, которая будет поощрять людей контролировать количество калорий, предлагая взять себе за правило потреблять всего 1600 калорий в день. При этом 400 калорий должны приходиться на завтрак, и по 600 калорий — на обед и ужин.

Отмечается, что некоторые сети ресторанов быстрого питания, например McDonald’s и Subway, уже согласились с подобным планом и будут обращать внимание своих клиентов на низкокалорийную продукцию.

По словам главного диетолога службы здравоохранения Элисон Тэдстоун, «несколько полезных блюд в конце меню не покончат с кризисом ожирения. Нам необходимо изменить продукты повседневного спроса».

Согласно данным службы, некоторые дети в Великобритании потребляют от 290 до 500 лишних калорий в день. При этом готовая еда и еда на вынос составляет около 50% от всех потребляемых калорий взрослыми британцами, среди детей этот показатель доходит до 19%.

Мера по сокращению калорий коснётся 13 категорий продуктов, таких как пицца, супы, мясо и картофель. При этом сокращение произойдёт за счёт изменения рецепта или уменьшения порции — это остаётся на усмотрение производителя, сообщает Sky News.