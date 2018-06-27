Le Point: в России побеждает не только французская сборная, но и французский бизнес

Несмотря на санкции последних лет, французские предприятия сохраняют серьёзное присутствие на российской территории, сообщает Le Point. Как пишет газета, французским компаниям удаётся сохранять спрос на свою продукцию благодаря заинтересованности России в импортозамещении.
Французские болельщики, приехавшие в Россию поддержать свою сборную на ЧМ-2018, не могли этого не заметить: лейбл «Сделано во Франции» в этой стране можно увидеть повсюду, пишет Le Point. Как отмечает обозреватель издания, это и неудивительно — именно французская компания «Ашан» является крупнейшей по численности персонала иностранной компанией в России, а ещё 6 фирм из Франции, включая «Леруа Мерлен», Danone, L'Oréal и Renault, входят в 50 крупнейших зарубежных предприятий, присутствующих в стране. По данным Le Point, всего на российской территории работает более 500 французских компаний (причём 37 из них входят в важнейший фондовый индекс Франции CAC 40), и на них работают около 160 тыс. сотрудников.
Как пишет газета, продвижением французского бизнеса в России занимается местное отделение государственного агентства Business France, которое наводит мосты между предприятиями двух стран во всех секторах, в том числе в сельском хозяйстве, промышленности, а также секторах услуг и потребительских товаров. Между тем, агентству пришлось приспосабливаться к экономическим санкциям, введённым Евросоюзом в отношении России после начала украинского конфликта в 2014 году и заставившим Москву ввести эмбарго на большую часть продуктов питания из Европы, подчёркивается в материале.
«Большая часть предприятий тем не менее остались в России, — рассказывает директор сельскохозяйственного направления в Business France Россия Наталья Штыкало. — Кроме того, начинают предлагать и другие услуги: например, те, кто продавал помидоры до введения санкций, теперь торгуют саженцами. А в производстве молока, льна, а также в секторе анализа и хранения злаковых есть спрос на французские передовые технологии и технику». Такой курс на передачу технологий укрепляется за счёт общей политики импортозамещения, проводимой российским властями, отмечает обозреватель Le Point.
По данным издания, французские предприятия находят в России «благоприятный бизнес-климат»: за шесть последних лет Россия в ежегодном докладе Всемирного банка «Ведение бизнеса» поднялась со 124-го на 35 место в рейтинге стран по качеству условий для предпринимательства. «Французские предприятия мало афишируют своё присутствие здесь, — цитирует Le Point руководителя специальных проектов Business France Максима Ларийчука. — Однако те, кто желает здесь закрепиться или вести здесь бизнес, неизменно бывают приятно удивлены, открыв для себя эту страну».
Итак, экономические связи между Францией и Россией, установленные ещё в XI веке, с годами только развиваются, подытоживает автор материала. Теперь же настал черёд Франции «привлечь российские и другие иностранные предприятия на свою территорию», отмечает он.
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