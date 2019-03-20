Independent: отсрочку для брексита Лондону могут и не дать, если он не убедит ЕС

Германия и Франция заявили, что в случае если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет получить отсрочку по брекситу, ей придётся назвать «чёткую и конкретную» для этого причину, пишет The Independent. Как отмечает газета, европейские лидеры смертельно устали от переговоров о выходе Лондона из ЕС, и им хочется услышать от британцев план, который позволит им добиться хоть какого-то положительного результата.

Германия и Франция заявили, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй придётся назвать «чёткую и конкретную» причину, по которой ей нужна отсрочка брексита, если она хочет, чтобы они пошли ей на встречу, пишет The Independent.

Министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот отметил, что подход Лондона к переговорам о брексите «по-настоящему вымотал» членов ЕС, предупредив, что сложившаяся ситуация — «это не просто игра».

В то же время его французская коллега Натали Луазо заявила, что Мэй придётся сделать «что-то новое», что, однако, не приведёт к затягиванию «того же самого тупика».

«Дело здесь не в по-настоящему жёстких условиях. Нам нужно что-то новое, потому что если получится так, что из-за продления членства Великобритании в ЕС мы останемся в том же самом тупике, то как мы из него выберемся? Британцам нужно предложить чёткий и надёжный вариант, который будет пользоваться поддержкой большинства», — сообщила она.

«Нас по-настоящему вымотали эти переговоры, и я жду от британского правительства чётких и конкретных доводов в пользу необходимости продления членства. Это не просто игра. Это невероятно серьёзная ситуация, причём не только для британцев, но и для народа ЕС», — вторил ей Михаэль Рот.

По его словам, главный приоритет немецкого правительства — это предотвращение выхода Великобритании из ЕС без заключения сделки. «У меня нет никакого интереса к бессодержательным, очень абстрактным обсуждениям и переговорам по брекситу. Пожалуйста, думайте, дорогие друзья в Лондоне, думайте. Время уходит», — добавил он.

Тереза Мэй собирается в Брюссель на встречу с 27 лидерами ЕС после того, как британский парламент одобрил отсрочку брексита на более поздний срок, который ранее был назначен на 29 марта. Согласно законодательству ЕС, эта отсрочка должна быть единогласно одобрена всеми другими членами союза, напоминает The Independent.

Главный переговорщик от ЕС по брекситу Мишель Барнье также отметил, что перед принятием подобного решения лидеры европейских стран должны подумать, какой вариант будет в их интересах.

«Я хочу задать вполне законный вопрос от лица европейских властей: зачем вам нужна отсрочка? Ради чего? Чего вы пытаетесь с её помощью добиться? Отсрочка должна принести пользу, — заявил он. — Увеличит ли отсрочка шансы ратификации договора о выходе из ЕС? Попросит ли Великобритания отсрочки, потому что ей нужно ещё немного времени для переработки политической декларации?»

По его мнению, продление членства Британии в ЕС без чёткого плана будет иметь для ЕС последствия, как в экономическом, так и в политическом плане, и отсрочка должна быть с чем-то связана — например, с политическим процессом в Великобритании, который позволит ей выйти из тупика.

Подобные заявления демонстрируют всю степень разочарования лидеров ЕС в подходе Лондона к переговорам, которые, как считают многие в Брюсселе и за его пределами, оказались хаотичными и плохо спланированными.

В случае если Великобритания не получит отсрочки, то у неё останется три варианта: принять сделку по брекситу, прибегнуть к статье 50 и отменить брексит или же выйти из союза без сделки — что, по всей видимости, повлечёт за собой экономический хаос, напоминает издание.