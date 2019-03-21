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El Mundo: экс-премьер Бельгии предрекает британцам возвращение в ЕС после брексита

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт в интервью El Mundo заявил, что нет никакого смысла предоставлять Британии отсрочку по брекситу. При этом он также выразил уверенность в том, что даже после выхода из состава ЕС Великобритания через 10—20 лет вновь станет членом Европейского союза.
El Mundo: экс-премьер Бельгии предрекает британцам возвращение в ЕС после брексита
Reuters
Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в интервью испанской газете El Mundo заявил, что нет смысла давать Британии отсрочку по выходу страны из состава ЕС.
 
«В этом нет смысла. Никакого. Это (отсрочка брексита. — ИноТВ) сделало бы необходимым проведение там европейских выборов, породило бы внутренние переговоры, которые затянулись бы на месяцы или годы. Нам нужно сделать другое: реформировать Европу, обновить её», — подчеркнул Верхофстадт.
 
По его словам, в британской политике брексит — это отнюдь не некий важный, экзистенциальный элемент, а аспект внутренней борьбы между консерваторами и лейбористами.
 
Экс-премьер Бельгии также подчеркнул, что затягивать историю с Британией до выборов в Европарламент не в интересах ЕС.
 
«Это разрушило бы политический цикл в Европе. Мы бы занимались только этим вместо того, чтобы говорить о реформах, которые нам отчаянно нужны», — заявил Верхофстадт.
 
При этом он выразил уверенность в том, что если Британия всё-таки выйдет из состава ЕС, то через несколько лет она вновь станет членом Евросоюза.
 
«Я уверен в том, что через 10 или 20 лет мы вновь увидим их в составе ЕС. То, что они уходят, — это потеря, то, как всё происходило, — это безумие, но есть поколения, осознающие всё это, и в какой-то момент они вернутся. Я преисполнен уверенности: через 10, 20, 30 лет, но они это сделают», — отметил Верхофстадт.
 
Экс-премьер Бельгии, будучи лидером либералов в Европарламенте, заявил, что он и его соратники представляют собой «альтернативу националистам и популистам». Он также выразил мнение, что Европейский союз в нынешнем виде плохо функционирует.
 
«Мы выступаем с проевропейских позиций и заявляем о том, что нынешний союз плохо функционирует. Нужно это признать. Положительной стороной брексита — а в нём есть и нечто позитивное — стало пробуждение, шок, порождённый в общественном мнении многих стран. С того момента, как началась история с брекситом, возросла популярность европейской идеи и европейского проекта, но не Евросоюза, который представляет собой нечто немного другое», — заявил Ги Верхофстадт в интервью El Mundo.
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El Mundo Испания Европа
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