El Mundo: экс-премьер Бельгии предрекает британцам возвращение в ЕС после брексита

Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в интервью испанской газете El Mundo заявил, что нет смысла давать Британии отсрочку по выходу страны из состава ЕС.

«В этом нет смысла. Никакого. Это (отсрочка брексита. — ИноТВ) сделало бы необходимым проведение там европейских выборов, породило бы внутренние переговоры, которые затянулись бы на месяцы или годы. Нам нужно сделать другое: реформировать Европу, обновить её», — подчеркнул Верхофстадт.

По его словам, в британской политике брексит — это отнюдь не некий важный, экзистенциальный элемент, а аспект внутренней борьбы между консерваторами и лейбористами.

Экс-премьер Бельгии также подчеркнул, что затягивать историю с Британией до выборов в Европарламент не в интересах ЕС.

«Это разрушило бы политический цикл в Европе. Мы бы занимались только этим вместо того, чтобы говорить о реформах, которые нам отчаянно нужны», — заявил Верхофстадт.

При этом он выразил уверенность в том, что если Британия всё-таки выйдет из состава ЕС, то через несколько лет она вновь станет членом Евросоюза.

«Я уверен в том, что через 10 или 20 лет мы вновь увидим их в составе ЕС. То, что они уходят, — это потеря, то, как всё происходило, — это безумие, но есть поколения, осознающие всё это, и в какой-то момент они вернутся. Я преисполнен уверенности: через 10, 20, 30 лет, но они это сделают», — отметил Верхофстадт.

Экс-премьер Бельгии, будучи лидером либералов в Европарламенте, заявил, что он и его соратники представляют собой «альтернативу националистам и популистам». Он также выразил мнение, что Европейский союз в нынешнем виде плохо функционирует.

«Мы выступаем с проевропейских позиций и заявляем о том, что нынешний союз плохо функционирует. Нужно это признать. Положительной стороной брексита — а в нём есть и нечто позитивное — стало пробуждение, шок, порождённый в общественном мнении многих стран. С того момента, как началась история с брекситом, возросла популярность европейской идеи и европейского проекта, но не Евросоюза, который представляет собой нечто немного другое», — заявил Ги Верхофстадт в интервью El Mundo.