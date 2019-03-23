ES: Туск предупредил сторонников брексита без сделки, что их ждут в аду

Дональд Туск в очередной раз обрушился с критикой на лидеров брексита. По словам главы Европейского совета, в аду «много места» для британских политиков, которые предлагают, чтобы их страна вышла из ЕС без соглашения с Брюсселем, пишет Evening Standard.

Лидеры брексита вновь подверглись «словесным нападкам» со стороны Дональда Туска. Глава Европейского совета заявил, что в аду «много места» для тех, кто предлагает Великобритании выйти из ЕС без сделки, пишет Evening Standard.

По словам издания, Туск сделал это заявление на пресс-конференции, которая состоялась после семи часов переговоров о продлении сроков брексита. Он объявил, что Брюссель даёт британским политикам больше времени на то, чтобы они согласовали план выхода из европейского блока.

Туску напомнили, что ранее он заявлял о желании увидеть, «как выглядит особое место в аду для людей, которые продвигают брексит, не имея ни малейшего представления, как осуществить его безопасно». Журналисты поинтересовались у чиновника, относятся ли его слова к тем британским депутатам, которые могут проголосовать против сделки, которую на следующей неделе им предложит премьер Тереза Мэй.

«По мнению нашего Папы (Римского. — ИноТВ), ад всё ещё пуст. Это означает, что там всё ещё много места», — ответил Туск.

Помимо главы Европейского совета, на пресс-конференции выступал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В конце своей речи он также призвал собравшихся: «Не отправляйтесь в ад!»

Брюссель предложил Лондону план, который переносит дату брексита с 29 марта на 22 мая при условии, что парламент поддержит правительственный вариант соглашения о выходе. Если сделка Мэй будет отвергнута, то Великобритания должна предоставить Европейскому совету новое предложение до 12 апреля, поясняет издание.