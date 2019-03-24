Спасибо за брексит: Welt поблагодарила Британию за шанс оправдать существование ЕС

На фоне многочисленных кризисов, затрагивающих Европу, именно брексит оказался для ЕС шансом проявить свою дееспособность, считает корреспондент немецкой газеты Die Welt Штефани Больцен. В своей статье она благодарит британцев за решение покинуть Евросоюз, потому что в итоге страны ЕС сумели найти общую позицию в отношении Великобритании и тем самым доказали, что существование союза имеет смысл.

«Спасибо за брексит, Великобритания»! — пишет корреспондент немецкой газеты Die Welt Штефани Больцен. По её мнению, именно «достойное сожаления прощание с британцами стало шансом показать дееспособность ЕС».

Заседание Европейского совета оказалось крайне напряжённым: оно длилось час за часом, 27 стран оживлённо обсуждали варианты дальнейшего развития событий, представляли свои доводы, спорили — иногда громко, как в случае с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, отмечает автор статьи. Взвешивались различные сценарии, поспешно обговаривались новые формулировки проекта — это был «акт настоящего политического ремесла», отмечает Штефани Больцен.

Наконец, незадолго до полуночи руководители стран ЕС достигли согласия по поводу того, что дальше делать с брекситом. Результатом стал «как тактический, так и стратегический успех», уверяет корреспондент издания. Полного краха с брекситом удалось избежать — по крайней мере, пока. То же касается и юридических рисков в отношении майских выборов в Европарламент и, таким образом, законности следующего парламента ЕС. Образовался даже небольшой промежуток времени, который может облегчить брексит для обеих сторон.

Встречи глав государств и правительств ЕС редко завершались с таким единодушным ощущением облегчения, пишет немецкая газета. Несмотря на то, что совещались целых 27 стран, они смогли найти решение для кризисной ситуации, спровоцированной единственным членом ЕС, который теперь сам не знает, что ему делать.

Саммит по брекситу, как и весь процесс оформления выхода Великобритании из ЕС, показал, что, несмотря на всё разочарование в Евросоюзе, консенсус продолжает существовать, утверждает журналистка Die Welt. Его суть сводится к тому, что базовая модель союза сохраняет свой смысл для его участников и что защищать его работу небесполезно, поясняет Штефани Больцен.

С её точки зрения, поставить под сомнение ценность европейского конструкта входило в число целей Великобритании в начале процесса выхода из ЕС в марте 2017 года, и Тереза Мэй вместе с её доверенными лицами подчас «вероломно» пыталась настроить 27 стран ЕС друг против друга.

Политическое упрямство Терезы Мэй облегчило остальным государствам ЕС задачу сохранить сплочённость в отношении британцев. Но это ещё не всё, подчёркивает корреспондент издания.

Кризис с брекситом случился в то время, когда вокруг Европы всё кипит. Когда-то надёжный трансатлантический альянс с приходом Трампа к власти превратился в непрерывное испытание на стрессоустойчивость, пишет автор статьи. Россия, по её словам, подрывает европейскую стабильность гибридной войной. Неконтролируемый наплыв мигрантов из-за множества конфликтов на Ближнем Востоке и нищеты в Африке пугают людей. Изменения климата, набирающий силу в Европе и мире Китай, необузданное влияние социальных сетей — перечислять трудности и вызовы можно ещё долго.

На этом фоне именно «горькое и прискорбное» прощание с британцами превратилось для Европы в возможность проявить свою дееспособность перед лицом «британской трагедии», пишет Die Welt. «Гордые институты королевства лежат в руинах, подталкиваемые бульдозером брексита». Подорвано доверие граждан к правительству Её величества и парламенту — обоим «священным столпам» британской государственности. Отношения между исполнительной и законодательной властью расшатаны, между Великобританией и континентальной Европой всё тоже обстоит непросто.

Именно в этой ситуации автор статьи видит шанс для ЕС. По её версии, было очень правильно не подпиливать колонны в основании Евросоюза и не подвергать сомнению в угоду британцам, к примеру, правила внутреннего рынка и свободу передвижения граждан.

Однако теперь европейцы должны доказать, что они извлекли из кризиса урок — как в отношении Великобритании, так и во внутренней политике, где они должны лишить преимущества антиевропейских популистов. Когда с выходом британцев из ЕС всё будет улажено, необходимо найти лучшую модель для построения будущего, призывает журналистка немецкой газеты. Для этого нужно создать эффективную и выгодную связь между Великобританией и материковой Европой. Это будет не только оптимальным экономическим решением для обеих сторон, но и «шансом залечить все глубокие раны, вскрытые брекситом» — а это самое главное, заключает корреспондент Die Welt Штефани Больцен.