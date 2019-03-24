Times: даже союзники призывают Мэй определиться с датой отставки

В правительстве и парламенте Соединённого Королевства растёт недовольство тем, как Тереза Мэй занимается вопросом выхода страны из ЕС, пишет The Times. Некоторые сторонники премьер-министра считают, что ей необходимо как можно скорее сложить полномочия, отмечает издание.

На фоне «сопровождающего брексит хаоса» премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сталкивается со все более настойчивыми призывами подать в отставку. От неё отворачиваются не только вчерашние соратники в парламенте, но даже члены собственного кабинета, пишет The Times.

Высокопоставленные представители британского правительства подтвердили, что разговоры об уходе Мэй идут полным ходом. Даже близкие союзники премьера считают, что ей неизбежно придётся сложить полномочия. «Очевидно, что всё к этому и идёт», — сообщил изданию источник.

Накануне фактический заместитель Мэй Дэвид Лидингтон обсудил с лидерами оппозиции голосования по альтернативным соглашениям по брекситу. Этот шаг, который разгневал сторонников выхода Британии из ЕС, был интерпретирован союзниками и критиками, как признак того, что чиновник «взял ситуацию под собственный контроль».

Даже некоторые сторонники кабмина, которые ещё недавно хотели, чтобы Мэй оставалась на своём посту до конца года, теперь признают, что она неминуемо должна уйти из-за «возросшего разочарования», обращает внимание The Times.

Среди них представитель консерваторов в палате общин Бен Брэдли. На его взгляд, Мэй должна сама «назначить дату» своей отставки, раз у парламентской партии нет механизма, чтобы «избавиться от неё».

«Почти каждый в партии открыто говорит об этом на протяжении последней недели или около того. Нам необходимо вынести этот вопрос на обсуждение», — добавил британский депутат.

По словам The Times, ещё один удар по авторитету Мэй нанёс министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк. Он заявил, что недавняя речь премьера, с помощью которой она хотела перевести недовольство избирателей на парламент, «не имела большого успеха».