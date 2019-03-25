Der Spiegel поставил диагноз британским политикам: «повреждение мозга»

В том, что касается брексита, британские политики ведут себя как люди с «повреждением мозга», пишет Der Spiegel. Они не могут заниматься реалистичным планированием, принимают противоречащие своим интересам решения и лгут, выставляя желаемое за действительное. Операцию «Камикадзе» нужно остановить и провести в Великобритании повторный референдум, призывает автор статьи Кристиан Штёкер.

23 января 2013 года войдёт в историю как день «самой большой глупости», которую когда-либо совершало Соединённое Королевство, убеждён автор статьи Кристиан Штёкер. В этот день бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что поддерживает референдум по выходу из состава ЕС. «Мы не можем просто надеяться, что сложная ситуация разрешится сама собой», — заявил он.

Вот только теперь сложностей стало гораздо больше, причём именно благодаря ему, отмечает издание. Решение провести голосование по брекситу было продиктовано двумя факторами: антиевропейскими настроениями в партии самого Кэмерона и ростом популярности Партии независимости Соединённого Королевства с её лидером Найджелом Фаражем. В тот момент экс-премьер рассчитывал, что угрозами выхода из ЕС сможет выбить для своей страны более выгодные условия пребывания в союзе. Более того, он пообещал это людям, но, как оказалось, ошибся.

Не последнюю роль в истории с брекситом сыграл и глава Кремля Владимир Путин, который точно знает, что хорошо для Европы и Запада, и прилагает все возможные усилия, чтобы добиться обратного, пишет Штёкер. Появляется всё больше свидетельств тому, что «ключевые фигуры кампании за выход страны из ЕС поддерживали тесные отношения с российским послом в Лондоне», рассказывает автор: «Не говоря о неутомимой армии российских ботов. Журналистов, которые расследуют эту историю, атакуют одновременно и сторонники брексита, и российские дипломаты. Любопытный альянс».

Фараж сам не раз говорил, что восхищается Путиным, напоминает автор. Очевидная мотивация лидера Партии независимости Соединённого Королевства и главы Кремля могла бы послужить предостережением для сторонников брексита. «Но вместо этого они позволили России помочь им в их операции «Камикадзе». И это ещё одна большая ошибка», — констатирует Штёкер.

К тому же реальная мотивация для принятия исторического решения о выходе из ЕС не носила рационального характера: это были ксенофобия, страх перед будущим, национализм и постимперская мания величия. В результате большинство поверило лжецам. И это была самая большая ошибка, ведь ложь в правду и грязь в деньги не превратить, даже если делать вид, что это возможно.

В контексте брексита британские политики напоминают людей с повреждениями вентромедиальной префронтальной коры головного мозга. У людей с таким нарушением возникают трудности с реалистичным планированием. Такие люди часто принимают решения, противоречащие их интересам, и неспособны учиться на ошибках.

Однако, к счастью, есть фундаментальная разница между повреждениями мозга и политическими решениями: первые, как правило, необратимы. Вторые зачастую можно исправить. «Если британцы и их народные представители начнут учиться на ошибках прошлого, то придут к единственному возможному выводу: второй референдум. В этот раз без лжи», — настаивает Штёкер.