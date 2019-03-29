Independent: ультраправые в Британии пригрозили с размахом отметить «День брексита»

В Великобритании полиция готовится к возможным уличным беспорядкам в день, когда страна должна была выйти из состава ЕС, пишет The Independent. Как отмечает издание, с угрозой устроить их выступили «крайне правые экстремисты».
Британская полиция готовится к возможным уличным беспорядкам во время акций протеста, организуемых сторонниками брексита 29 марта — в день, когда страна должна была выйти из состава ЕС, пишет The Independent.
Угроза устроить беспорядки поступила от «крайне правых экстремистов», говорится в статье.
Скотланд-Ярд уже заявил, что готов «распределить ресурсы по стране» в том случае, если волнения начнутся на запланированных демонстрациях в Лондоне и в других уголках Британии.
В предстоящих протестах примут участие британские «жёлтые жилеты», Партия независимости Соединённого Королевства (Ukip), представители кампании Leave means leave (Выход — значит выход. — ИноТВ) и другие.
Полиция Лондона работает над предотвращением столкновений в ходе демонстраций, которые пройдут на фоне крайне напряжённой ситуации вокруг голосования по соглашению о брексите, заключённому британским премьером Терезой Мэй с Евросоюзом.
Национальный совет начальников полиции Британии заявил, что по всей стране правоохранители уже подготовились к возможным демонстрациям. При этом в совете отметили, что до настоящего времени протесты в Соединённом Королевстве в большинстве своём проходили мирно, сообщает The Independent.
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