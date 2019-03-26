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Guardian: ЕС введёт пограничный контроль для британцев в случае брексита без сделки

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Граждане Великобритании потеряют таможенные привилегии при въезде в ЕС или выезде из него, в случае если страна покинет ряды союза без сделки, сообщает The Guardian со ссылкой на Европейскую комиссию. При этом в ЕС подтвердили, что британцы получат право на безвизовое пребывание в странах союза сроком до 90 дней.
Guardian: ЕС введёт пограничный контроль для британцев в случае брексита без сделки
Reuters

В случае брексита без сделки гражданам Великобритании придётся проходить пограничный контроль и получать штамп в паспорт каждый раз, когда они въезжают в Европейский союз или выезжают из него, пишет The Guardian. 

При этом в Европейской комиссии подтвердили, что граждане Великобритании будут иметь право на безвизовое пребывание в ЕС сроком до 90 дней, если Великобритания предоставит такую же возможность гражданам всех стран — членов союза.
 
«Штамп в паспорт будет проставляться как при въезде в ЕС, так и при выезде из него, для того чтобы можно было рассчитать этот безвизовый период продолжительностью 90 дней», — отметили в Еврокомиссии.
 
Кроме того, при пересечении границы граждан Великобритании попросят предоставить информацию о цели визита и средствах к существованию во время пребывания в ЕС, а их багаж будет подлежать таможенному досмотру.
 
Британцы также потеряют право на доступ к медицинскому обслуживанию по европейской карте медицинского страхования и использование услуг телефонных компаний без роуминга. При этом они смогут претендовать на возмещение НДС, уплаченного за товары, приобретённые во время пребывания в ЕС.
 
Издание напоминает, что подобная информация появилась всего через несколько дней после того, как британскому правительству удалось добиться отсрочки брексита до 12 апреля, в случае если парламент страны не одобрит сделку премьер-министра Терезы Мэй. 
 
В Европейской комиссии отметили, что риск выхода Великобритании без сделки «становится всё более вероятным» и при подобном развитии событий там не могут предоставить стране «преимущества членства в ЕС».
 
The Guardian отмечает, что ряд стран — членов союза уже нанимают на работу сотни таможенных служащих, а также строят новые пограничные посты в рамках подготовки к выходу Великобритании без сделки.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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