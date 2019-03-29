Das Erste Оригинал

Эксперт: Россию признали невиновной в победе Трампа — но санкции с неё всё равно не снимут

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Окончание расследования и снятие с Дональда Трампа подозрений о сговоре с Россией дают надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, но в действительности это маловероятно, сообщает немецкий телеканал Das Erste. По мнению эксперта Джорджтаунского университета Анджелы Стент, конгресс не позволит Трампу ослабить антироссийские санкции, а наладить отношения с Москвой удастся не раньше ухода Путина, популярность которого основана на антизападной риторике.
Эксперт: Россию признали невиновной в победе Трампа — но санкции с неё всё равно не снимут
Reuters

После предоставления спецпрокурором Мюллером отчёта по расследованию «российского дела» вокруг президента США российское правительство надеется на улучшение отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, отмечается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Однако США относятся к этому вопросу критически.

Во время проведения предвыборной кампании три года назад бывший тогда кандидатом в президенты Дональд Трамп неоднократно обещал, что, став лидером американского государства, наладит «очень хорошие отношения» с Владимиром Путиным. После того как отчёт Мюллера устранил все подозрения по поводу возможности тайного сотрудничества с Россией, путь для нового старта в отношениях между обоими президентами и странами открыт. Однако ведущий эксперт по России в США, профессор Джорджтаунского университета Анджела Стент считает перезагрузку крайне маловероятной, даже если бы Трамп и Путин этого хотели.

По версии эксперта, главное препятствие в данном случае представляет собой конгресс США. Его участники по-прежнему негодуют по поводу российского вмешательства в президентские выборы, поясняет Стент. За последние годы конгресс в связи с этим наложил на Россию множество санкций, принятых подавляющим большинством голосов.

Теперь эти санкции закрепились в системе законодательства, и, когда они обретут силу закона, станет очень сложно их отменить, полагает американский эксперт по России. У Трампа вообще нет возможности ослабить санкции без одобрения конгресса, а готовность конгресса пойти на такой шаг сейчас равна нулю, убеждена профессор Джорджтаунского университета.

Более того, в ближайшие месяцы в отношении России планируется ввести новые санкции. Если Москва уже сейчас надеется на улучшение отношений, она недооценивает масштабы «ужаса» в США в связи с гипотетическим российским вмешательством в президентские выборы. «Россия не поняла, насколько многие американцы были шокированы победой Трампа на выборах. Для них было проще приписать вину за Трампа России. И теперь Россия расплачивается за это», — объясняет эксперт.

Между тем существует множество неотложных проблем, которые можно решить только при улучшении отношений между двумя странами. Это касается Сирии, Афганистана, Венесуэлы, а также важных для Германии и Европы соглашений по ядерному разоружению.

США и Россия сообщили о приостановке ДРСМД, а через два года истекает срок действия соглашения New Start о стратегических ядерных вооружениях — и необходимо срочно вести переговоры о его продлении, уверена Анджела Стент.

Шансы на оттепель в отношениях она видит лишь после ухода Путина с поста российского президента: «С Путиным возможны лишь ограниченные перемены. Его популярность в значительной степени основана на его антизападной риторике — в проблемах России Путин часто винит Запад».

Если в ближайшие недели Трамп внезапно пригласит Путина в Белый дом, он столкнётся с активным протестом внутри собственной партии. Россия уже давно раскаялась в своём вмешательстве в выборы, уверена Стент.

 

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источник
Das Erste Германия Европа
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