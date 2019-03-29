Эксперт: Россию признали невиновной в победе Трампа — но санкции с неё всё равно не снимут

Окончание расследования и снятие с Дональда Трампа подозрений о сговоре с Россией дают надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, но в действительности это маловероятно, сообщает немецкий телеканал Das Erste. По мнению эксперта Джорджтаунского университета Анджелы Стент, конгресс не позволит Трампу ослабить антироссийские санкции, а наладить отношения с Москвой удастся не раньше ухода Путина, популярность которого основана на антизападной риторике.

После предоставления спецпрокурором Мюллером отчёта по расследованию «российского дела» вокруг президента США российское правительство надеется на улучшение отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, отмечается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Однако США относятся к этому вопросу критически.

Во время проведения предвыборной кампании три года назад бывший тогда кандидатом в президенты Дональд Трамп неоднократно обещал, что, став лидером американского государства, наладит «очень хорошие отношения» с Владимиром Путиным. После того как отчёт Мюллера устранил все подозрения по поводу возможности тайного сотрудничества с Россией, путь для нового старта в отношениях между обоими президентами и странами открыт. Однако ведущий эксперт по России в США, профессор Джорджтаунского университета Анджела Стент считает перезагрузку крайне маловероятной, даже если бы Трамп и Путин этого хотели.

По версии эксперта, главное препятствие в данном случае представляет собой конгресс США. Его участники по-прежнему негодуют по поводу российского вмешательства в президентские выборы, поясняет Стент. За последние годы конгресс в связи с этим наложил на Россию множество санкций, принятых подавляющим большинством голосов.

Теперь эти санкции закрепились в системе законодательства, и, когда они обретут силу закона, станет очень сложно их отменить, полагает американский эксперт по России. У Трампа вообще нет возможности ослабить санкции без одобрения конгресса, а готовность конгресса пойти на такой шаг сейчас равна нулю, убеждена профессор Джорджтаунского университета.

Более того, в ближайшие месяцы в отношении России планируется ввести новые санкции. Если Москва уже сейчас надеется на улучшение отношений, она недооценивает масштабы «ужаса» в США в связи с гипотетическим российским вмешательством в президентские выборы. «Россия не поняла, насколько многие американцы были шокированы победой Трампа на выборах. Для них было проще приписать вину за Трампа России. И теперь Россия расплачивается за это», — объясняет эксперт.

Между тем существует множество неотложных проблем, которые можно решить только при улучшении отношений между двумя странами. Это касается Сирии, Афганистана, Венесуэлы, а также важных для Германии и Европы соглашений по ядерному разоружению.

США и Россия сообщили о приостановке ДРСМД, а через два года истекает срок действия соглашения New Start о стратегических ядерных вооружениях — и необходимо срочно вести переговоры о его продлении, уверена Анджела Стент.

Шансы на оттепель в отношениях она видит лишь после ухода Путина с поста российского президента: «С Путиным возможны лишь ограниченные перемены. Его популярность в значительной степени основана на его антизападной риторике — в проблемах России Путин часто винит Запад».

Если в ближайшие недели Трамп внезапно пригласит Путина в Белый дом, он столкнётся с активным протестом внутри собственной партии. Россия уже давно раскаялась в своём вмешательстве в выборы, уверена Стент.