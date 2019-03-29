Эксперт: Россию признали невиновной в победе Трампа — но санкции с неё всё равно не снимут
После предоставления спецпрокурором Мюллером отчёта по расследованию «российского дела» вокруг президента США российское правительство надеется на улучшение отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, отмечается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Однако США относятся к этому вопросу критически.
Во время проведения предвыборной кампании три года назад бывший тогда кандидатом в президенты Дональд Трамп неоднократно обещал, что, став лидером американского государства, наладит «очень хорошие отношения» с Владимиром Путиным. После того как отчёт Мюллера устранил все подозрения по поводу возможности тайного сотрудничества с Россией, путь для нового старта в отношениях между обоими президентами и странами открыт. Однако ведущий эксперт по России в США, профессор Джорджтаунского университета Анджела Стент считает перезагрузку крайне маловероятной, даже если бы Трамп и Путин этого хотели.
По версии эксперта, главное препятствие в данном случае представляет собой конгресс США. Его участники по-прежнему негодуют по поводу российского вмешательства в президентские выборы, поясняет Стент. За последние годы конгресс в связи с этим наложил на Россию множество санкций, принятых подавляющим большинством голосов.
Теперь эти санкции закрепились в системе законодательства, и, когда они обретут силу закона, станет очень сложно их отменить, полагает американский эксперт по России. У Трампа вообще нет возможности ослабить санкции без одобрения конгресса, а готовность конгресса пойти на такой шаг сейчас равна нулю, убеждена профессор Джорджтаунского университета.
Более того, в ближайшие месяцы в отношении России планируется ввести новые санкции. Если Москва уже сейчас надеется на улучшение отношений, она недооценивает масштабы «ужаса» в США в связи с гипотетическим российским вмешательством в президентские выборы. «Россия не поняла, насколько многие американцы были шокированы победой Трампа на выборах. Для них было проще приписать вину за Трампа России. И теперь Россия расплачивается за это», — объясняет эксперт.
Между тем существует множество неотложных проблем, которые можно решить только при улучшении отношений между двумя странами. Это касается Сирии, Афганистана, Венесуэлы, а также важных для Германии и Европы соглашений по ядерному разоружению.
США и Россия сообщили о приостановке ДРСМД, а через два года истекает срок действия соглашения New Start о стратегических ядерных вооружениях — и необходимо срочно вести переговоры о его продлении, уверена Анджела Стент.
Шансы на оттепель в отношениях она видит лишь после ухода Путина с поста российского президента: «С Путиным возможны лишь ограниченные перемены. Его популярность в значительной степени основана на его антизападной риторике — в проблемах России Путин часто винит Запад».
Если в ближайшие недели Трамп внезапно пригласит Путина в Белый дом, он столкнётся с активным протестом внутри собственной партии. Россия уже давно раскаялась в своём вмешательстве в выборы, уверена Стент.