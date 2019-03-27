NYT: сторонники Трампа отмечают его оправдание водкой и парадом

Сторонники Дональда Трампа довольно быстро скооперировались и решили отпраздновать окончание расследования спецпрокурора Мюллера, который не нашёл в действиях американского президента признаков сговора с Россией, пишет The New York Times. Одни вышли на парад в честь «Дня никакого сговора», а другие устроили вечеринку с русской водкой.

Сторонники Трампа не стали долго ждать и почти сразу же начали праздновать окончание расследования Мюллера, сообщает The New York Times. Так, на Манхэттене прошёл парад в честь «Дня никакого сговора». А в Хьюстоне, например, некоторые праздновали, устраивая вечеринки с русской водкой.

На протяжении почти двух лет сторонники Трампа вторили его нападкам на следствие, называя его «охотой на ведьм». Фраза «Никакого сговора» стала для них кричалкой. Они давали рекламу против спецпрокурора и подписывали петиции с требованием его уволить. Однако как только стали известны результаты, они забыли про Мюллера и обернули свой гнев против демократов, правительственных чиновников и СМИ. Они возмущены тем, что в США есть нормы, которые наделяют спецпрокурора неограниченным временем, деньгами и властью на то, чтобы проводить расследование, не имея на то должных оснований.

Некоторые сторонники Трампа, с которыми общался автор статьи, вспоминали, как и в 2016 году к ним не относились всерьёз, пока Трамп не выиграл. И, по их мнению, расследование началось потому, что политикам не нравился Трамп. «Всё это было фарсом с самого начала», — приводит автор статьи слова своих собеседников.

Если теперь демократы не прекратят своё расследование, они «выстрелят себе в ногу», приводит автор статьи слова одного из организаторов парада. Демократы наделили Трампа оружием к выборам 2020 года, говорит другой сторонник президента: несправедливость расследования, попытка пересмотреть итоги выборов придадут кампании Трампа такой импульс, какой мало кто мог себе представить.

С другой стороны, в ходе этого расследования некоторые помощники Трампа всё же получили свои обвинения, и избирателей это беспокоит. Так что нельзя сказать, что его полностью оправдали, отмечает The New York Times.