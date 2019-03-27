NYT: расследование Мюллера ничего не нашло, но русские в Белом доме всё-таки побывали

Отметив провал «российского дела», уже на следующий день Дональд Трамп принимал в Белом доме одного из самых видных россиян в Америке — капитана хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Как отмечает The New York Times, компанию спортсмену в составе делегации «Кэпиталз» составили ещё два россиянина, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

На следующий день после того, как Дональд Трамп отметил провал продлившегося два года «российского» расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, «самый выдающийся уроженец Москвы в Вашингтоне» приехал в Белый дом, пишет The New York Times.

Речь, конечно, идёт о россиянине и капитане команды НХЛ (Национальной хоккейной лиги) «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Вместе с товарищами по клубу спортсмена пригласили в Белый дом в честь победы команды на Кубке Стэнли в июне прошлого года.

Как отмечает газета, некоторые игроки «Кэпиталз» бойкотировали торжественный приём, включавший в себя осмотр Белого дома и встречу с президентом в Овальном кабинете. Но капитан команды и «самый ценный игрок НХЛ», который также является «большим поклонником и личным другом» российского лидера Владимира Путина, не стал пропускать такое мероприятие.

Впрочем, на приёме Овечкин был не единственным россиянином в Овальном кабинете — компанию ему составили нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Делегация «Вашингтон Кэпиталз» из 55 человек стала первой вашингтонской командой, побывавшей в Белом доме после «Вашингтон Редскинз» в 1992 году.

«Вы чемпионы. У вас чемпионское сердце», — обратился Трамп к собравшимся спортсменам.

Среди тех, кто отказался прийти на приём к президенту, оказался вратарь «Кэпиталз» Брэйден Холтби, известный своими заявлениями в защиту прав ЛГБТ. «Я должен придерживаться своих ценностей, так что со всем уважением я всё же откажусь», — прокомментировал своё решение хоккеист. Также от встречи с Трампом решили воздержаться канадцы Бретт Коннолли и Деванте Смит-Пелли.

По словам The New York Times, некоторые бывшие сотрудники президентской администрации углядели иронию в совместном фото президента с хоккеистами. На снимке на первом плане рядом с Трампом стоит Овечкин в тёмном костюме с красным галстуком, а ведь это сочетание — любимый образ самого главы Белого дома. Как заметил неназванный экс-сотрудник администрации, вполне естественно, что после визита в Москву прошлым летом Кубок Стэнли теперь должен побывать в Белом доме.

Издание напоминает, что хотя сам Овечкин утверждает, что он аполитичен, на протяжении его карьеры критики нередко высказывают сомнения, не является ли популярный спортсмен частью «кремлёвской машины пропаганды». Масла в огонь подбавило и прошлогоднее объявление хоккеиста о создании «Команды Путина» в преддверии президентских выборов в России.

Тем не менее россияне из «Кэпиталз» подчёркивают, что их основная задача — красивые и зрелищные игры, а не политика. «Настоящий спорт, как и искусство, всегда сближает людей, — считает Евгений Кузнецов. — И чем лучше мы будем играть, тем больше людей будет хотя бы на пару часов отходить от политических и других новостей».

Овечкин поблагодарил президента за приём и пообещал попытаться выиграть Кубок Стэнли и в этом году.