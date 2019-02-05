Independent: и никакого грима — бронзовый загар Трампа в Белом доме объяснили хорошими генами президента

По словам представителя Белого дома, своему неизменному загару Дональд Трамп обязан исключительно «хорошим генам», сообщает The Independent.

Интернет-издание отмечает, что несмотря на то что считается, что президент США добивается бронзового загара, покрывая лицо лосьонами и проводя бесчисленные часы на шезлонге, источник в Белом доме утверждает, что Трамп пользуется только прозрачной пудрой и исключительно перед появлением на телевидении.

The Independent напоминает, что и сам Трамп придерживается теории своих «хороших генов», о чём он заявил ещё в 1988 году в одном из телеинтервью.

«Во мне с самого рождения было стремление к успеху, потому что у меня есть определенный ген. Я верю в гены... Эй, когда вы соединяете двух скаковых лошадей, вы обычно получаете быструю лошадь», — отметил Трамп в интервью CNN в 2010 году.

При этом бывший член команды Трампа Омароса Маниголт и бывший директор ФБР Джеймс Коми настаивают, что бронзовый загар президента — результат регулярного использования солярия, о чём свидетельствуют «ярко-белые полумесяцы» под его глазами от использования защитных очков, пишет The Independent.