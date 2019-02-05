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Independent: и никакого грима — бронзовый загар Трампа в Белом доме объяснили хорошими генами президента

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Источник в Белом доме объяснил бронзовый загар президента США Дональда Трампа его «хорошими генами», пишет The Independent. По его словам, Трамп прибегает лишь к использованию прозрачной пудры перед появлением на телевидении.
Independent: и никакого грима — бронзовый загар Трампа в Белом доме объяснили хорошими генами президента
Reuters
По словам представителя Белого дома, своему неизменному загару Дональд Трамп обязан исключительно «хорошим генам», сообщает The Independent. 
 
Интернет-издание отмечает, что несмотря на то что считается, что президент США добивается бронзового загара, покрывая лицо лосьонами и проводя бесчисленные часы на шезлонге, источник в Белом доме утверждает, что Трамп пользуется только прозрачной пудрой и исключительно перед появлением на телевидении.
 
The Independent напоминает, что и сам Трамп придерживается теории своих «хороших генов», о чём он заявил ещё в 1988 году в одном из телеинтервью. 
 
«Во мне с самого рождения было стремление к успеху, потому что у меня есть определенный ген. Я верю в гены... Эй, когда вы соединяете двух скаковых лошадей, вы обычно получаете быструю лошадь», — отметил Трамп в интервью CNN в 2010 году.
 
При этом бывший член команды Трампа Омароса Маниголт и бывший директор ФБР Джеймс Коми настаивают, что бронзовый загар президента — результат регулярного использования солярия, о чём свидетельствуют «ярко-белые полумесяцы» под его глазами от использования защитных очков, пишет The Independent.
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