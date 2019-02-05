Independent: и никакого грима — бронзовый загар Трампа в Белом доме объяснили хорошими генами президента

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Медведев заявил о шансах на улучшение взаимодействия Москвы и Киева
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал второй тур президентских выборов на Украине, в которых побеждает шоумен Владимир Зеленский.
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Агент баскетболиста Михайловского рассказал о цели на драфте НБА
По словам представителя 18-летнего форварда саратовского «Автодора», цель игрока — быть выбранным в первом раунде грядущего драфта Национальной баскетбольной ассоциации.
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Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов. Обращение политика распространил в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.
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«Сан-Хосе» забил самый поздний гол в меньшинстве за всю историю плей-офф НХЛ
Забив в меньшинстве во втором овертайме матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс» (2:1, 2ОТ), игроки «Сан-Хосе Шаркс» установили историческое достижение.
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В ДТП с грузовиками на Кубе пострадали более 30 человек
В результате ДТП с участием двух грузовиков на западе Кубы пострадали 32 человека, включая 12 детей.
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Мбаппе заявил о намерении остаться в ПСЖ
Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе рад возвращению в «Реал» Зинедина Зидана, однако планирует остаться в своей нынешней команде.
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Зеленский после обработки 90% протоколов получает 73,18% голосов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,18% голосов по итогам обработки 90,25% протоколов. Соответствующие данные представлены Центральной избирательной комиссией.
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В Забайкалье возросло число пострадавших из-за природных пожаров
В Забайкальском крае число пострадавших в результате природных пожаров возросло до 34. Об этом заявила заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова.
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«Портленд» и «Торонто» добились выездных побед в плей-офф НБА
«Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Торонто Рапторс» добились выездных побед в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и находятся в одной победе от выхода в следующий этап.
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Зеленского пригласили в Крым
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что побеждающий на выборах президента Украины Владимир Зеленский может посетить Крым, чтобы понять выбор крымчан в 2014 году.
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Военная полиция России нашла в Сирии танк по карте боевиков
Военная полиция России в сирийской Думе обнаружила танк и схрон с боеприпасами с помощью карты, в которой были указаны координаты позиций боевиков организации «Джейш аль-Ислам».
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Медведев вошёл в топ-5 рейтинга лучших теннисистов мира
В обновлённом списке лучших игроков мира Даниил Медведев поднялся на пятую строчку, лидер — серб Новак Джокович.
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В Приморском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 на юге Приморского края. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на дежурного центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.
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«Сан-Хосе» победил «Вегас» и сравнял счёт в серии первого раунда НХЛ
В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» победил «Вегас Голден Найтс» во втором овертайме.
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Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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ЕС намерен улучшить имидж организаций гражданского общества на Украине
Евросоюз ищет подрядчика для реализации проекта по «улучшению общественного восприятия» гражданской активности на Украине, а также в других странах «Восточного партнёрства». С соответствующим документом ознакомился RT.
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Украинские СМИ рассказали о биографии супруги Зеленского
Елена Зеленская, супруга побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского, познакомилась с будущим мужем во время учёбы в университете и состоит с ним в браке 16 лет. Об этом сообщает телеканал ICTV.
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В Москве 22 апреля ожидается до +19 °С
В Москве в понедельник, 22 апреля, ожидается до +19 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков». Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.
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ЦИК: Зеленский лидирует с 73% голосов после обработки 81% протоколов
По данным Центральной избирательной комиссии Украины, после обработки 81,80% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,12% голосов.
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На Шри-Ланке число погибших при взрывах достигло 290
Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 290 человек. Об этом информирует телеканал News First.
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Трамп назвал выборы на Украине «важным моментом в истории»
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим по результатам голосования, назвал украинские выборы «важным моментом в истории».
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В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ в день выборов
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что подразделения украинских военнослужащих в течение суток 21 апреля обстреляли территорию республики пять раз.
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В ЦИК Украины назвали планируемую дату объявления итогов выборов
Замглавы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко заявил, что официальные результаты второго тура президентских выборов будут объявлены 30 апреля.
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В Колумбии из-за схода оползня погибли 19 человек
В колумбийском департаменте Каука в результате схода оползня погибли 19 человек, ещё пятеро получили травмы. Об этом информирует Служба гражданской обороны Колумбии в своём Twitter.
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Инспекторы из России проверят военный объект Литвы
Российская группа инспекторов в среду, 24 апреля, намерена совершить визит в Литву и провести оценку одного из военных объектов Вооружённых сил страны.
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Зеленский продолжает лидировать на выборах после обработки 73% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский по итогам обработки 73,23% бюллетеней набирает 73,06% голосов, Пётр Порошенко — 24,61%.
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Судно ТОФ провело учения по спасению экипажа подлодки
Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» в рамках учений в заливе Петра Великого оказал помощь «аварийной» дизельной подводной лодке. Об этом заявил начальник информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский.
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ЦИК: второй тур выборов на Украине проигнорировали 11 млн избирателей
На Украине более 11 млн избирателей не проголосовали в ходе второго тура президентских выборов 21 апреля. Об этом информирует пресс-служба Центральной избирательной комиссии страны.
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В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
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Порошенко заявил о планах подписать закон об украинском языке
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подпишет закон о государственном языке в случае, если документ на следующей неделе будет принят Верховной радой.
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Премьер Канады поздравил Зеленского с победой на выборах
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с результатами на выборах и предложил сотрудничать в укреплении отношений между двумя странами.
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Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 262
На Шри-Ланке число погибших в результате серии взрывов, по последним данным, увеличилось до 262. Об этом информирует телеканал News First.
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Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.
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В центре Киева мужчина напал на сотрудников полиции
В Киеве на Майдане Независимости неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников патрульной полиции и угнал их служебный автомобиль. Об этом информирует телеканал NewsOne со ссылкой на заявление офицера полиции Евгения Зборовского.
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ЦИК Украины обработала 50% протоколов на выборах президента
По итогам обработки 50,18% электронных протоколов на президентских выборах Украины Владимир Зеленский получает 73,01% голосов избирателей, а Пётр Порошенко — 24,65%.
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Дюрант опередил легендарного центрового Оладжьювона в списке лучших бомбардиров плей-офф НБА
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Хант поздравил Зеленского с победой на выборах
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Об этом он написал в своём Twitter.
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Сборные Франции и Австралии сыграют в финале теннисного Кубка Федерации
Сборные Франции и Австралии пробились в финал Кубка Федерации, престижного теннисного турнира с участием женских национальных команд, в сезоне-2019.
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На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 тыс. метров над уровнем моря. Об этом информирует ГУ МЧС со ссылкой данные учёных.
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СМИ: Свечников может вернуться на лёд в шестом матче серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников надеется принять участие в шестом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз», который состоится ранним утром вторника, 23 апреля, по московскому времени.
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Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
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НХЛ назвала имена претендентов на приз лучшему защитнику сезона-2018/19
Стали известны имена номинантов на приз «Норрис Трофи», вручающийся лучшему защитнику по итогам чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в сезоне-2018/19.
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Российские военные проведут наблюдательный полёт над США
Группа российских инспекторов планирует в течение предстоящей недели выполнить наблюдательный полёт над территорией Соединённых Штатов на самолёте Ту-214ОН.
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ПАОК, принадлежащий российскому бизнесмену Саввиди, стал чемпионом Греции по футболу
Клуб ПАОК, владельцем и президентом которого является российский бизнесмен Иван Саввиди, стал чемпионом Греции по футболу в сезоне-2018/19.
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Глава МИД Швеции поздравила Зеленского с лидерством на выборах
Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем поздравила Владимира Зеленского с лидерством на выборах президента Украины. Она отметила, что Стокгольм продолжит сотрудничать с Киевом.
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Число погибших в Ливии увеличилось до 254
В Ливии в результате боевых действий, по последним данным, погибли 254 человека, ещё более 1,2 тыс. получили ранения. Об этом информирует ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twittter.
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«Голден Стэйт» одержал третью победу в серии плей-офф НБА с «Клипперс», Дюрант набрал 33 очка
В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 113:105.
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В «Валенсии» рассказали о состоянии здоровья Черышева, получившего травму в матче с «Бетисом»
Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев получил растяжение связок правого колена в поединке 33-го тура чемпионата страны с «Бетисом».
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Зеленский в три раза опережает Порошенко на выборах
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский почти в три раза опережает действующего главу государства Петра Порошенко после обработки 20,91% протоколов.