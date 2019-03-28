Журналисты: «российское дело» завершено, и Трамп жаждет мести

Дональд Трамп будет пользоваться опубликованной генпрокурором США краткой сводкой выводов из расследования «российского дела» для того, чтобы отомстить своим обидчикам и призвать их к ответу, заявили в эфире MSNBC журналисты The Washington Post Эшли Паркер и Фил Ракер. По мнению журналистов, президент и его сторонники ещё долго не забудут соперникам-демократам обвинения в «сговоре» — и будут пользоваться этим, чтобы отвлечь внимание даже от его будущих промахов.

Господин президент, вы считаете, что Роберт Мюллер повёл себя благородно?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Да, благородно, да.

Согласно сегодняшним публикациям The Washington Post, Трамп планирует использовать объявленные итоги расследования Мюллера, чтобы ударить по своим противникам — как реальным, так и воображаемым. Одна из наших сегодняшних гостей, Эшли Паркер пишет, цитирую: «... все признаки указывают на то, что Трамп планирует мстить критикам и призвать их к ответу за то, что они, с его точки зрения, очернили президента в связи с расследованием, которое должно было определить, вступили ли члены его избирательного штаба или соратники в свогор с Россией, дабы вмешаться в ход президентских выборов 2016 года. Один из советников президента, побеседовавший с ним, сказал, что Трамп страстно хочет, чтобы в отношении его критиков было развёрнуто расследование».

Подробности — у наших гостей, двух лучших корреспондентов The Washington Post: уже упомянутая Эшли Паркер, лауреат Пулицеровской премии и корреспондент издания в Белом доме, и Филип Ракер, также лауреат Пулицеровской премии и начальник бюро газеты в Белом доме. Добрый вечер и добро пожаловать. Эшли, всё так я сегодня отсмотрел два-три часа вечернего прайм-тайма Fox News, и большая часть эфира была посвящена новостным СМИ: от них требовали извинений, вновь оспаривались те заявления, которые были сделаны за последние два года... Расскажите нам поподробнее о том, как президент может использовать всё это в качестве политического оружия — и не будем при этом забывать, что мы все, повторюсь, пока комментируем письмо, состоящее всего-то из четырёх страниц*.

ЭШЛИ ПАРКЕР, корреспондент The Washington Post в Белом доме: Всё это выступает в качестве политического оружия, с точки зрения президента и его союзников, сразу в нескольких аспектах. Во-первых, они хотят воспользоваться этим в рамках предвыборной кампании перед 2020 годом: они будут заявлять, что президент уже два года твердит, что никакого сговора не было, что всё это — охота на ведьм, и, если верить сводке отчёта Мюллера, как раз к такому выводу расследование и привело: что никакого сговора не было. А это значит, что в случае и всех будущих расследований, и тех, что уже проводятся — а такие есть, и, например, конгресс собирается начать сразу несколько расследований, — и даже плохих поступков президента в будущем, его сторонники будут просто указывать на выводы Мюллера, ну или, по крайней мере на то, что на данный момент считается такими выводами, и заявлять: «Мы уже говорили, что это всё охота на ведьм, и сейчас говорим, что вот этот новый процесс — тоже охота на ведьм, и у вас теперь есть повод нам поверить».

Фил, давайте перейдём к вашим материалам о том, насколько вся эта история придала президенту смелости.

ФИЛИП РАКЕР, глава бюро газеты The Washington Post в Белом доме: Да, Брайан, эта ситуация представляет собой масштабную политическую победу для президента, и он теперь ощущает кураж и силу. Вскоре на наших глазах он попытается перейти в наступление. Завтра он планирует взойти на Капитолийский холм и совершить там круг почёта в виде обеда с сенаторами-республиканцами, а в четверг — отправится в Мичиган для участия в митинге своих сторонников в рамках предвыборной кампании, на котором он наверняка будет много говорить об этой победе.

Между тем Трамп — не из тех президентов, которые бы просто порадовались тому, как закончилась эта история, и сосредоточились бы на государственных делах и сотрудничестве с оппозиционной партией для решения тех или иных вопросов; напротив, он жаждет мести, желает нанести ответный удар и перечисляет своих врагов. Сегодня в Овальном кабинете мы могли слышать, как он говорил о людях, которые совершили зло по отношению к нему и стране, и о том, что действия на самом деле, по его мнению, являются изменой. Так что президент так просто обо всём этом не забудет и будет ещё какое-то время копаться в теме, пытаясь найти способ извлечь из неё выгоду.

Эшли, а пока что ответьте на вот такой вопрос: если одна из местных, нью-йоркских газет была права, опубликовав сегодня статью с заголовком о том, что над администрацией Трампа рассеялись тучи, воспользуется ли теперь эта администрация случаем, для того чтобы начать продвигать какую-то повестку? Из ваших статей можно сделать вывод, что пока этого точно не будет, что они сосредоточены сейчас на своих обидчиках.

ЭШЛИ ПАРКЕР: Именно так. Тут есть вот такой странный момент: чиновники Белого дома ещё до того, как в воскресенье была опубликована сводка, говорили по сути, что если этот документ окажется таким, как они предполагали, президент, конечно, будет молодец — а они хотят уже двинуться дальше, перевернуть страницу и сосредоточиться на актуальных задачах.

Вот только на самом деле, сколько бы они до сих пор не упоминали в беседах торговую политику президента и другие пункты повестки, больше всего они хотят призвать определённых людей к ответу — как уже сказал Фил, они жаждут мести. Они уже обвиняют СМИ в целом и начали их шерстить, выискивая конкретные заявления конгрессменов-демократов, которые обвиняли президента в сговоре и, как мы теперь понимаем, «бежали впереди паровоза»; имена таких людей уже упоминаются в служебных записках. Как вы видели, люди звонят Келлиэнн Конвэй, одному из старших советников президента, и она призывает Адама Шиффа (член палаты представителей США, также обвинявший Трампа в сговоре. — ИноТВ) уйти в отставку. В общем, всем этим будут пользоваться, чтобы призвать отдельных лиц к ответу, и им не дадут забыть про их прошлые заявления.

Мы что-то не увидели, чтобы президент занялся разработкой нового плана по развитию инфраструктуры — вместо этого мы слышали лишь требования добиться того, чтобы его враги, противники и критики поплатились за свои действия.

Фил, вы упомянули Мичиган — а президент ведь собирается в бывший избирательный участок Джерри Форда, место, где подавляющее большинство населения поддерживает республиканцев. Ждёте ли вы, что он попытается, так сказать, вновь поспорить о последних двух годах и упомянет о, с его точки зрения, самых ярких моментах четырёхстраничной сводки?

ФИЛ РАКЕР: Знаете, Брайан, спорить о прошлом президент у нас любит больше всего на свете, особено когда думает, что преимущество на его стороне. Поэтому да, я жду, что он будет говорить об этой теме на митинге в четверг.

Как мне кажется, важно помнить, в числе прочего, об одном обстоятельстве, а именно, о том, что он ещё не преодолел все трудности: в конечном счёте большая часть выводов Мюллера будет представлена публике, а в этих выводах может скрываться крайне неприятная для президента Трампа информация, пусть даже никаких уголовных преступлений, по мнению следователей, он не совершил. И сейчас президент Трамп, помимо прочего, как раз и пытается взять общие выводы, содержащиеся в письме Билла Барра, и «вынести их в заголовок», чтобы иметь возможность снова и снова говорить о том, что «не было ни сговора, ни препятствования правосудию, я оправдан», опустив при этом подробности и защитив себя от той информации, которая в итоге может всплыть из расследования Мюллера, а также — по итогам расследования Окружного суда Южного округа Нью-Йорка и собственных расследований конгресса.

Дата выхода в эфир 26 марта 2019 года.

* Имеется в виду письмо генпрокурора США Билла Барра, в котором были кратко изложены выводы спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование «российского дела» (прим. ИноТВ).