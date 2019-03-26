MSNBC: Трамп так и не осудил российское вмешательство, поэтому ему никто не верит

Хотя расследование и не доказало, что Дональд Трамп участвовал в возможном сговоре с Россией, однако при этом остаётся один интересный факт. Как передаёт MSNBC, американский президент так и не осудил российское вмешательство в выборы 2016 года, поэтому многим так трудно верить Трампу, когда он так горячо отрицает сговор с Россией.
Cегодня «я одержим» (название передачи. — ИноТВ) тем, что теряется в шквале реакций на доклад Мюллера. Об этом практически не говорят в Вашингтоне. То, что потерялось во всём этом постоянном самокопании, в позёрстве, во всём этом политическом кудахтанье, так это несколько неопровержимых фактов:
Россия успешно внесла хаос и неразбериху в наши выборы президента в 2016 году.
Россия запустила широкомасштабную злонамеренную кампанию по дезинформации.
Россия подло использовала технологии, чтобы развалить нашу страну и получить влияние, и до сих пор делает это.
Митч Макконнелл, к его чести, упомянул об этом в своей речи в воскресенье. Один из немногих лидеров, кто заявил об этом самостоятельно, без наводящих вопросов. Так же как и Линдси Грэм сегодня. Но знаете, кто до сих пор не высказался?
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США:Только что было объявлено, что сговора с Россией нет. Это была самая абсурдная вещь из всех, что я слышал. Стыдно, что нашей стране пришлось пройти через это. Честно говоря, стыдно, что вашему президенту пришлось пройти через это.
Президент никогда не осуждает российское вмешательство в выборы 2016 года, никогда. Что его останавливает? Что для этого нужно? Хорошая новость в том, что никто из его избирательного штаба не участвовал в сговоре напрямую (это то, что выяснил Мюллер). Однако президент всё ещё не обвинил Россию в попытке вступить в сговор, как и в самом вмешательстве. Пожалуйста, не говорите, что атака русских в конечном итоге помогла ему политически. Пожалуйста, не говорите, что он признаёт, что это каким-то образом преуменьшит значение его победы.
О докладе Мюллера много споров, но вот о чём спорить нельзя, так это о том, что иностранные противники воздействовали на нас, используя современные средства и тактики ведения информационной войны, что получилось гораздо успешнее, чем мы могли себе представить. Кажется, президент совсем не беспокоится об этом, и поэтому многим так трудно верить ему, когда он так горячо отрицает любой сговор с русскими.
В Урае вынесли приговор 17-летнему подростку, укравшему в продуктовом магазине деньги и стрелявшему в полицейского из пневматического пистолета. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
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