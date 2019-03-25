CNN: вердикт Мюллера подтвердил то, о чём два года «кричал Трамп»

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21:07 ООН: позиция Генерального секретаря по Голанам остаётся неизменной Статус Голанских высот остаётся неизменным, несмотря на признание Соединёнными Штатами суверенитета Израиля над этим регионом. Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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20:52 Зеленский объяснил заявление о готовности встать перед Путиным на колени Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» прокомментировал свои слова о готовности встать перед российским лидером Владимиром Путиным на колени.

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20:01 Чавушоглу: США проигнорировали международное право решением по Голанам Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США «вновь проигнорировали международное право», признав суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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19:56 Захарова прокомментировала подписание Трампом документа по Голанам Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире «Русского радио» подписание американским лидером Дональдом Трампом документа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

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19:17 Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

19:11 Валитова: врачи «Зенита» не получили разрешение на визит к Кокорину Супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что клубные врачи не получили разрешение посетить футболиста в СИЗО.

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