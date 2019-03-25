CNN: вердикт Мюллера подтвердил то, о чём два года «кричал Трамп»

Cпециальный прокурор Томас Мюллер не нашёл связи Дональда Трампа с Россией — несомненно, это крупный успех для президента США, передаёт CNN. Репортёр телеканала напоминает, что Трамп два года только и делал, что «кричал» об отсутствии какого-либо сговора между ним и Москвой.
ДАНА БАШ, репортёр CNN: Позвольте вернуться назад и прочитать основную цитату. Эван уже упоминал о ней, но она действительно крайне важна для точки зрения, которую ранее высказала Памела. Как отмечается, специальный прокурор не нашёл ни одного гражданина США, представителя кампании Трампа или соратника, вступившего в сговор или намеренно согласовывавшего действия с Агентством интернет-исследований, то есть с русскими. В то время как специальный прокурор предъявил обвинения некоторым гражданам России.
Итак, русские, несомненно, активно пытались помешать выборам 2016 года, и команда Мюллера обвинила многих из них, но сговора не было. Это важно, и, нужно отметить, именно об этом президент и говорил. Я знаю, что «сговор» — не официальный термин, но специальный прокурор, по словам Генерального прокурора США, поддерживает президента. А это очень весомо.
ШИМОН ПРОКУПЕЦ, репортёр CNN: Это тот момент, когда Белый дом, президент и его команда — все должны быть счастливы. Любой, кого могли представлять, будь он обычным клиентом, был бы очень взволнован этим докладом сейчас.
Это победа для президента, который на протяжении двух лет только и делал, что кричал о том, что сговора с Россией не было. Теперь его слова подтвердил Мюллер. И я ещё раз процитирую эти строки: «Доказательства не подтверждают участие президента в преступлении, связанном с российским вмешательством в выборы».
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