Эксперты: новая перезагрузка возможна, но не при Трампе

Несмотря на то что новая перезагрузка отношений с Россией в принципе возможна, для неё необходимы чёткая внешняя политика и решительные действия, однако администрация Дональда Трампа на подобное просто не способна, считают американские политологи Джеффри Сакс и Роберт Каплан. Как отметили эксперты в эфире канала MSNBC, Дональд Трамп не только не противодействует вмешательству России, но и не имеет достаточного ресурса доверия в плане отношений с Москвой, чтобы эффективно её сдерживать.

ДЖЕФФРИ САКС, экономист, политолог: Россия до сих пор вмешивается в нашу политику на глубоком уровне, как вмешивается и в политику по всему…

А почему она это делает?

ДЖЕФФРИ САКС: Потому что ей это сходит с рук. Потому что наш нынешний президент говорит: «Да пожалуйста, можете вмешиваться». Это что-то на грани фантастики.

И что же нам по этому поводу предпринять?

РОБЕРТ КАПЛАН, писатель, старший советник консалтинговой компании Eurasia Group: Во-первых, нам надо увеличить возможность влиять на Россию, сделав более жёсткие шаги. Однако в конечном счёте нам необходимо выстроить с Россией предсказуемые, откровенные и открытые отношения, поскольку у России достаточно ядерного оружия, чтобы нас уничтожить за полчаса. Когда сталкиваешься с такой страной, с ней надо работать через переговоры, но у нас сейчас и близко нет достаточно сильных рычагов влияния, чтобы это делать, а нынешняя администрация, кажется, так сильно потеряла ресурс доверия в плане отношений с Россией, что, с практической точки зрения, получить эти рычаги сможет уже только другая администрация.

Путин во время президентства Джорджа Буша — младшего вторгся в Грузию, а при президентстве Обамы — на Украину. А есть ли вообще президент… У нас ведь уже 20 лет президенты думают, что могут «разглядеть у Путина в глазах душу»*, понять, как с ним можно договориться, а Хиллари, как известно, нажала на кнопку перезагрузки. Но возможно ли вообще перезагрузить отношения с Владимиром Путиным?

ДЖЕФФРИ САКС: Думаю, что возможно, но проблема в том, что наш нынешний президент в этом плане абсолютно дефектен, и это какая-то дикость.

Но вы ведь критиковали и Барака Обаму.

ДЖЕФФРИ САКС: Его политика казалась мне изменчивой, и она в итоге доставила нам неприятности как в Сирии, так и в других регионах. Мне кажется, что у нас уже давно нет той умной, здравой и рассудительной внешней политики, которая нам нужна. Мы сами себе создали немало затруднений.

Роберт, как вы и сами знаете, экономика России по сравнению со многими крупными странами в мире просто крошечная: этой страной управляет где-то с десяток олигархов.

РОБЕРТ КАПЛАН: Всё так.

Так почему же она тогда имеет такой большой вес на мировой арене и представляет такую серьёзную угрозу?

РОБЕРТ КАПЛАН: Если помните, во времена холодной войны шутили, что Советский Союз — это «Нигерия с ядерным оружием». У России и у Советского Союза всегда была слабая и убогая экономика, но страна вкладывалась в ВПК, а сейчас, в частности, в кибероперации, — а кибеоперации относительно дёшевы и имеют ассиметричный характер, являясь вместе с тем подрывной технологией, — а кроме того, если раньше войны велись «отдельно», то есть были две армии, которые сходились на поле брани, а теперь войны стали интегрированными, ведь мы все живём в одной и той же цифровой экосистеме; по этим причинам Россия способна вмешиваться в нашу демократическую систему. Но мы можем дать Кибернетическому командованию США приказ принять ответные меры. Противник теперь находится не на расстоянии мили, а в одном щелчке мышью от нас, и это дестабилизирует отношения США с Россией — как, впрочем, и с Китаем.

Доктор Сакс, как вы только что отметили, Владимиру Путину сейчас позволяют делать такие вещи, которые уже граничат с фантастикой, и он делает — или может делать — такие опасные для нашей демократии шаги, что в это трудно поверить. Если Дональд Трамп снова победит на выборах, и такое положение дел будет сохраняться ещё четыре года, какими потерями для нас это может обернуться?

ДЖЕФФРИ САКС: Если Дональд Трамп опять победит на выборах, потери у нас будут на очень многих фронтах…

Я понимаю, но если всё же говорить конкретно об отношениях с Россией?

ДЖЕФФРИ САКС: Судите сами — этот президент хотел построить в Москве здание, и, по некоторым данным, ради этого проекта поступился всем: и честностью, и истиной, и прозрачностью, и достаточно внимательным отношением ко всем тем донесениям, которые он получал. Выходит, что этот человек, наш президент, похоже, способен пойти на всё что угодно.

Роберт, позвольте задам вам вот какой вопрос — а вы, Джеффри, пожалуйста, прокомментируйте затем эту же тему: что вас больше пугает, Россия при Путине или Россия после Путина?

РОБЕРТ КАПЛАН: Я опасаюсь, что Россия после Владимира Путина может стать назревающим, «низкокалорийным» вариантом Югославии. Дело в том, что Россия и близко не настолько хорошо организована внутри и развита, насколько развит и организован Китай. Хотя обе эти страны имеют авторитарный строй, в них по культурным и историческим причинам существует две совершенно разных формы авторитаризма.

А ещё я опасаюсь войны между великими державами — мы прожили без таких войн 75 лет, но холодная война, пусть она и была неприятной, всё же стояла на определённых нормах — были и соглашения о запрете ядерных испытаний, и встречи на высоком уровне, и постоянные переговоры, на которых две стороны хоть и не договаривались, но хотя бы устанавливали правила по поводу этих разногласий, а это уже сдерживало открытое насилие, — тогда как сейчас из-за скверного государственного управления, появления определённых технологий и ряда других факторов мы оказались в мире, где правил осталось гораздо меньше.

Джеффри, я не знаю, как вы, но лично я, как бы мы сейчас ни боялись вмешательства в американскую демократическую систему со стороны Владимира Путина, всё же больше боялся иметь дело с Россией после Рождества 1991 года. Там царили хаос и анархия, и так, похоже, всё было на протяжении большей части 90-х годов вплоть до того момента, когда Путин стал президентом.

ДЖЕФФРИ САКС: Я был там тогда. Всё могло бы быть и по-другому, но мы, к сожалению, принесли не слишком много пользы и не слишком эффективно помогали стабилизировать ситуацию в стране — давала о себе знать неопытность Клинтона в его первые годы в президентском кресле, да и ошибок было допущено немало. Но раз вы задаёте вопрос о том, что меня пугает, я отвечу, что меня пугает тот факт, что Дональд Трамп является президентом США.

Вы боитесь России после Путина больше, чем Россию при Путине?

ДЖЕФФРИ САКС: Нет. Самого по себе Путина я боюсь не слишком; я считаю, что если бы у нас была более чёткая внешняя политика, если бы мы в свою очередь не подпитывали многие кризисы в мире, мы и не оказались бы в той ситуации, в которой находимся сейчас. Мы много чего спровоцировали сами: Россия в Сирии потому, что сначала туда сунулись мы; мы совершали ужасные ошибки; мы, сами того не желая, вернули Россию на Ближний Восток из-за ошибок президента Обамы. Таким образом, в этом смысле нашу безопасность определяет наша собственная политика, а наш нынешний президент не способен сформировать связный политический курс, и вот как раз в этом и заключается наше главное опасение.

С нами были доктор Джеффри Сакс и Роберт Каплан. Большое вам спасибо!

Дата выхода в эфир 22 марта 2019 года.

* Отсылка к знаменитому высказыванию Буша-младшего, который после встречи с Владимиром Путиным в 2001 году заявил журналистам, что «посмотрел Путину в глаза… и смог разглядеть его душу» (прим. ИноТВ).

