Немецкий политолог: Евросоюзу нечего противопоставить США, Китаю и России

США, Китай и Россия конкурируют за влияние на формирование нового миропорядка, в то время как Евросоюз ничего не может им противопоставить, пишет профессор Кёльнского университета Томас Егер в газете Frankfurter Allgemeine. ЕС пора отказаться от иллюзий, признать свою неспособность обойтись без США и взяться за укрепление трансатлантических отношений. Однако пока европейцы ставят свои интересы выше сотрудничества с Америкой и бьются за ядерное соглашение с Ираном, ДРСМД и «Северный поток».

Трансатлантические отношения лежат в руинах, пишет профессор международной политики Кёльнского университета Томас Егер в гостевой статье, опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine.

По его мнению, этому в значительной степени способствовало развитие внутриполитической ситуации в США и Европе, однако основная причина разлада заключается в переломе миропорядка. Америка по-новому ведёт себя в международной политике, а государства ЕС потеряли все ориентиры и дрейфуют от одной опасности к другой. Поэтому необходимо трезво проанализировать сложившуюся ситуацию, призывает немецкий профессор.

Начать нужно с признания реального положения вещей, потому что сейчас трансатлантические отношения пронизаны иллюзиями, считает Томас Егер. В процессе формирования нового миропорядка крупные державы делают ставку не на многостороннее сотрудничество и проверенные международные институты. Преобразования в мировой политике определяются не только принципом «Америка прежде всего», но и девизами «Китай прежде всего» и «Россия прежде всего», утверждает автор статьи. Евросоюзу этому нечего противопоставить для проведения своего принципа многостороннего сотрудничества. Регулирование международных кризисов существующими институтами давно перестало быть эффективным, старый международный порядок утратил свою структурирующую силу, продолжает эксперт.

«Три неравных по силам сверхдержавы сейчас конкурируют за определённое влияние на нормы, правила, масштабы распространения и эффективность нового миропорядка», — пишет профессор Кёльнского университета. В военном и экономическом плане США, Китай и Россия сильно отличаются друг от друга, поэтому каждая из держав ищет собственные пути для эффективного применения своих сильных сторон. Для Китая это экономика, для России — военная мощь, а США грозят другим странам в обеих сферах.

Государства ЕС не просто не обладают аналогичными силами, подчёркивает Егер. Он советует европейским странам трезво признать, что они не способны даже вместе осуществить такие важные государственные задачи, как защита своей территории собственными силами, ядерное сдерживание возможных противников и эффективная охрана торговых путей. Они зависимы от международной резервной валюты — доллара, — а также от данных иностранных разведывательных служб. Более того, сообщество охвачено множеством конфликтов, и его политическая стабильность вызывает сомнения, отмечает эксперт в статье Frankfurter Allgemeine.

На внутреннеполитическом уровне в Европе силу обретают националистические партии, восприятие опасностей и частных интересов становится всё более рассеянным. Россия осуществляет военное вмешательство, Китай — экономическое, а США понемногу отодвигают от ЕС «защищающую длань», перечисляет Томас Егер.

Европейские политики в этой ситуации заявляют о том, что Евросоюз теперь берёт свою судьбу в собственные руки. Однако это либо попытка накормить своих же сторонников и общественность «политическим успокоительным», либо настолько отдалённая перспектива, что до момента её гипотетической реализации никто из делавших такие заявления лиц уже не доживёт, уверяет профессор международной политики. По его мнению, полагать, что через 10 или 20 лет ЕС ещё будет дееспособным на мировой арене — это весьма оптимистичное допущение.

«Поэтому нужно трезво признать: если ЕС хочет выжить как демократическое сообщество государств, у него нет другого выбора, кроме как укрепить союз с Соединёнными Штатами», — настаивает немецкий политолог. Необходимо это признать и строить европейскую внешнюю политику, экономику и политику безопасности, исходя из этого факта, призывает Егер.

Между тем сейчас ЕС придерживается точно противоположной линии, с сожалением отмечает он. В попытке спасти ядерное соглашение с Ираном страны ЕС ставят договор с Тегераном превыше отношений с США. В вопросах ДРСМД и «Северного потока — 2» частные цели отдельных государств ставятся выше сплочённости Запада, сетует немецкий профессор. Он признаёт, что американцы сошли со своих прежних позиций в вопросах климата или торговой политики, но говорить на этом фоне о своём политическом и моральном превосходстве для европейских стран бесполезно, даже если некоторые правительства ЕС отлично с этим справляются.

Вместо этого Егер призывает заново сформировать трансатлантические отношения таким образом, чтобы они выстояли в конкурентной борьбе за новый миропорядок. Горевать по миру многостороннего сотрудничества может быть приятно, но неправильно делать эту скорбь основной линией внешней политики — в этом случае она разобьётся о реалии нового международного порядка, подчёркивает автор статьи.

Несмотря на многочисленные утверждения обратного, страны ЕС сейчас крайне зависимы от США, считает эксперт. Их безопасность, благосостояние и сплочённость невозможно сохранить, выступая против Америки. Признать реальность — таков первый шаг, который позволит прийти к новой западной политике ЕС, пишет Томас Егер. ЕС должен приспособиться в трансатлантических отношениях к новой интеграционной динамике. Европе необходимы реалистический взгляд и творческие концепции для продолжения европейской интеграции, потому что нынешние инициативы ослабят единство ЕС и продолжат расшатывать трансатлантические отношения.

Урегулирование отношений между ЕС и США было одной из важнейших задач последних двух десятилетий, отмечается в статье. Однако политики по обе стороны Атлантического океана потерпели крах в этом вопросе. Правительства в Москве и Пекине едва ли могут поверить своему «политическому счастью», уверяет Томас Егер. «Для того чтобы помешать авторитарным сверхдержавам сформировать международный порядок, времени остаётся немного», — предостерегает немецкий профессор со страниц Frankfurter Allgemeine.