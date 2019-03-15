Канцлер Австрии: сытому, самодовольному и инертному ЕС не хватает воли к лидерству

Европа производит впечатление сытой, самодовольной и инертной, пишет канцлер Австрии Себастьян Курц в статье, опубликованной немецкой газетой Die Welt. По его словам, в стремительно развивающемся мире у Евросоюза часто недостаёт воли к тому, чтобы находиться на вершине, — и это опасно, потому что вместе с конкурентоспособностью на глобальном уровне Европа рискует утратить своё благосостояние.

Французский президент Эммануэль Макрон дал импульс активному обсуждению будущего ЕС, и эти дебаты крайне важны, считает канцлер Австрии Себастьян Курц. В своей статье, опубликованной немецкой газетой Die Welt, он призывает европейцев не считать безопасность, свободу мнений, благосостояние и верховенство права чем-то само собой разумеющимся.

По его замечанию, мир стремительно развивается, как и современные технологии, и экономическая конкуренция на глобальной арене становится всё более серьёзной. При этом Европа продолжает делать ставку на идеалы свободы и демократии, но уже не придерживается в полной мере стандартов в сфере инноваций и роста, сожалеет австрийский канцлер.

В то время как другие страны интенсивно развивают свою экономику, зачастую складывается впечатление, что в Европе глобальные изменения просто принимают к сведению. «Мы производим впечатление сытых, самодовольных и инертных. К сожалению, часто у нас больше нет воли к тому, чтобы находиться на вершине», — пишет Себастьян Курц.

С его точки зрения, многие споры в Европе больше ведутся о перераспределении имеющихся благ, чем о реальной поддержке роста и инноваций. В мире инновации оценивают положительно, но в Европе они воспринимаются как нечто, требующее урегулирования, чтобы они не стали опасными для европейцев. Вероятно, поэтому в десятку лучших предприятий мира входят компании сферы высоких технологий, базирующиеся в США или Китае, но не в Европе.

Это вызывает у Курца беспокойство, потому что при потере конкурентоспособности Европа рискует также утратить своё благосостояние и социальную инфраструктуру, а это два важных столпа европейского общества, подчёркивает канцлер Австрии. По его мнению, глобализация и развитие цифровых технологий несут в себе больше плюсов, чем отрицательных моментов — но только при условии выполнения необходимых предпосылок в политике и обществе.

В Европе проживают почти 500 млн человек, её доля в глобальной экономике составляет около 22%. ЕС вносит крупнейший вклад в развитие сотрудничества по всему миру. Курц призывает европейцев решительно действовать для создания рабочих мест на континенте и использовать для этого инновации в различных сферах, от защиты климата до автомобильной промышленности — потому что если центры инноваций будут сосредоточены в Азии, туда же уйдут и многие рабочие места.

Курц выступает за расширение сотрудничества в ключевых областях цифровых технологий, чтобы не отстать от мира окончательно. Это вопрос конкурентоспособности, а в долгосрочной перспективе — вопрос безопасности, поясняет австрийский канцлер в статье Die Welt.

Также он придерживается мнения, что Европе нужно меньше правил, однако они должны жёстко выполняться, потому что слишком большое количество исключений не только вызывает сомнения в надёжности ЕС, но и расшатывает фундамент европейского сотрудничества. Делать меньше, но с большей эффективностью — таким, по версии политика, должен быть девиз дальнейшего развития Европы в целом.

На мировой арене ЕС должен выступать как единое целое, считает Себастьян Курц. Он напоминает, что за последние полгода у Евросоюза наблюдались большие трудности с принятием единогласных решений. Достичь их среди 28 стран ЕС зачастую бывает невозможно из-за расхождения интересов. Поэтому необходимо облегчить процедуру принятия решений, в первую очередь, во внешней политике, убеждён австрийский канцлер. Если это удастся сделать, можно будет подумать и о совместном представительстве ЕС в Совете Безопасности ООН.

Не следует также забывать о соседях на Балканах, предостерегает Курц. В противном случае там может образоваться вакуум, который тут же заполнят другие государства, такие как Китай, Россия или Турция, а это не соответствует европейским интересам. Перспектива переговоров о вступлении в ЕС даёт странам на западе Балкан стимул для проведения реформ, борьбы с коррупцией и примирения друг с другом.

Европа — это континент либерального права и свободной демократии, где все обладают равным достоинством и равными правами, а это, возможно, величайшее достижение ХХ века, пишет Себастьян Курц. По его мнению, европейцам следует относиться к этому факту не с тщеславной гордостью или национализмом, а с чувством собственного достоинства с примесью благодарности и осознания своей ответственности. Нужно сохранить «европейский образ жизни» для будущих поколений, а для этого европейцы должны скорректировать свой курс и, при необходимости, принять смелые решения относительно будущего Европы. Это должна сделать каждая страна в отдельности и все вместе и тем самым достичь единства в многообразии, заключает канцлер Австрии Себастьян Курц в своей статье, опубликованной на страницах немецкой газеты Die Welt.