Обозреватель El País: США уже не смогут вернуть себе роль неоспоримого мирового лидера

Во главе России, Китая и Турции стоят три человека, которые стремятся вернуть имперское величие своим странам, пишет директор ресурса Esglobal Кристина Мансано в своей статье под названием «Реванш империй» для газеты El País. И происходит это на фоне того, как Европа так и не может уверовать в свою способность быть мировой державой, а США находятся в замешательстве из-за Дональда Трампа.

В тот день, когда Владимир Путин заявил о том, что распад СССР был «крупнейшей геополитической катастрофой века», некоторых иностранных наблюдателей это откровенно покоробило. Тогда могло показаться, что, как пишет автор, «бывшего руководителя КГБ» охватила ностальгия по утраченному коммунизму, однако на самом деле эта фраза демонстрировала амбиции российского лидера: он хотел вернуть своей стране подобающее ей место среди великих держав.

Западу, похоже, всегда было сложно заметить оскорблённую гордость и унижение, порождённые его отношением к России. Пиком этого унижения для Путина стало расширение НАТО и включение в блок тех европейских стран, которые в своё время находились в орбите влияния СССР, причём проделано это было в нарушение данных ранее обещаний. Поэтому возникла потребность в сильном и решительном лидере, способном исправить исторические ошибки.

Схожая ситуация сложилась и с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, отмечается в статье. Только президент Турции считает, что после десятилетий прострации ему всё же удалось вернуть турецкому народу былую гордость.

А в случае с председателем КНР Си Цзиньпином речь идёт просто о том, чтобы Китай после двух столетий злоключений занял своё законное положение в мире.

Конечно же, эти новые претенденты на звание империй выстраивают своё господство не на расширении своих территорий, как это было раньше, а на успехах в военной сфере. Китай решительно настроен стать великой торгово-экономической мировой державой, что при этом не мешает Пекину проводить перевооружение армии.

Россия скрывает свои экономические проблемы за имиджем военной державы, но расширяет своё влияние посредством «мягкой силы», которая преследует различные цели. Так, например, обращает на себя внимание проникновение Москвы в Латинскую Америку. В информации и дезинформации Россия нашла два мощных оружия. Другими её инструментами стали экспорт нефти и газа, а также ядерные технологии, говорится в статье.

Турция несколько лет назад начала беспрецедентную дипломатическую деятельность, которая не ограничивалась лишь соседними странами. Прежде всего, Анкара проявила себя в государствах Африки, в которых она открывала свои посольства и с которыми расширяла авиасообщение. Сейчас Эрдоган, похоже, отказался от идеи стать «новым лидером демократического ислама», однако он всё ещё охотно готов использовать свой единственный весомый геополитический козырь — его страна служит мостом между Европой, Ближним Востоком и Центральной Азией.

«И что же всё это значит для нынешней изменчивой геополитической ситуации?» — задаётся вопросом автор.

Для начала, пишет Кристина Мансано, это ещё одно подтверждение того, что биполярность холодной войны и однополярность, образовавшаяся после её окончания, уже в прошлом. И произошло так не только потому, что «скрытная империя», каковой всегда были США, сдаёт свои позиции, а потому, что другие участники представления изъявили желание сами отыгрывать свои роли.

В такой обстановке на смену гегемонии приходят отношения между равными или почти равными. Возникают новые альянсы, создаваемые под конкретные цели, и появляются новые инициативы там, где традиционные связи рушатся или просто не поспевают за временем. Это можно было наблюдать на примере хорошего взаимопонимания между Китаем и Россией в Центральной Азии и Арктике, а также на примере того, какую роль играют Москва и Анкара в решении сирийского конфликта.

В этой новой геополитической ситуации идеологическая составляющая, которая характеризовала раскол между блоками во времена холодной войны, осталась далеко в прошлом. Несмотря на всю свою власть, Китай, по всей видимости, не заинтересован в распространении коммунизма за пределами страны.

У людей создаётся впечатление, что миропорядок стал менее стабильным, чем раньше, и что из-за этого возникают новые неопределённости. Но на самом деле всё немного не так. Взаимозависимость между странами столь сильна, что они скорее будут искать прагматичные решения, чем пойдут на прямые столкновения, уверена Мансано.

«Как ни парадоксально, наибольшие сомнения в этом новом сценарии вызывает травмированный Запад, поскольку он уже не возглавляет перемены. Тут с одной стороны — оказавшиеся в замешательстве Соединённые Штаты, которые, несмотря на свою огромную власть, не смогут уже вернуть себе роль неоспоримого мирового лидера, даже когда Дональд Трамп покинет президентский пост. С другой стороны — Евросоюз, колыбель бывших империй, который так и не может поверить в свою способность быть мировой державой», — пишет в завершение Кристина Мансано.