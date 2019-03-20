Der Tagesspiegel предложил «новую» идею объединения Европы — оборона от России

На предстоящих выборах в Европарламент евроскептики могут значительно укрепить свои позиции, опасается Der Tagesspiegel. Чтобы не допустить этого, сторонникам ЕС нужна «новая, вдохновляющая идея», которая сплотит европейцев. И ей может стать организация совместной обороны, в частности от «вооружающейся» России, советует автор статьи Себастиан Турнер.

На предстоящих выборах в Европарламент значительная часть недовольных и обеспокоенных граждан ЕС может проголосовать за «фракцию евроскептиков», пишет Der Tagesspiegel. При этом противникам Брюсселя не нужны новые идеи, чтобы убеждать своих избирателей. Отчасти их успех базируется на том, что как раз у сторонников Европы нет «новой, вдохновляющей идеи», которая бы улучшила повседневную жизнь людей, объясняет автор статьи Себастиан Турнер.

После создания внутреннего рынка, Шенгенской зоны и единой валюты у Европы не осталось других масштабных, объединяющих целей на будущее. При этом ответ близок: такой целью могло бы стать обеспечение безопасности Европы, советует немецкий журналист. Впервые за долгое время большая часть европейцев не ощущают себя в безопасности. «Россия дезинформирует и дестабилизирует, вооружается и аннексирует*, — пишет Турнер. — Америка мечется из стороны в сторону под руководством непредсказуемого президента, которому нравится вселять неуверенность во всех своих европейских партнёров. Чем недружелюбнее среда, тем очевиднее последствия: во всей Европе растёт обеспокоенность граждан своей безопасностью».

Это беспокойство открывает двери для амбициозного, европейского проекта по организации совместной обороны, продолжает издание. При этом его нужно увязать с конкретными преимуществами для большинства европейцев, ведь основной приток популистам и националистам обеспечивают не бедные или неблагополучные люди, а те, кто боится понижения своего социального статуса.

К примеру, многих беспокоит, что развитие цифровых технологий обесценит их навыки, объясняет Турнер. Так почему бы им не вступить в вооружённые силы своей страны, чтобы получить там необходимую практику и научиться работать с цифровыми технологиями, предлагает автор. Эти знания они потом смогут использовать в военной службе или на гражданской работе.

Единая армия Европы — это долгосрочный проект, реализация которого займёт десятилетия, отмечает издание. В его основе лежит фундаментальная идея, с которой создавался Евросоюз: обеспечение мира для всех европейцев. Общая инициатива в сфере безопасности, которая позволит выработать единые цифровые стандарты, а также повысит уровень квалификации европейцев в работе с цифровыми технологиями, приведёт страну в будущее, убеждён Турнер.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).