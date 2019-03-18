Le Figaro: хоронить НАТО ещё рано

Несмотря на то что агрессивная политика Дональда Трампа по отношению к Европе породила опасения о том, что НАТО может скоро исчезнуть, пока признаков его ослабления не наблюдается, считают журналисты Le Figaro. Как пишет издание в своём материале, посвящённом перспективам альянса, НАТО пока остаётся основой обороноспобности единой Европы — хотя бы потому, что альтернатив ему просто нет.

Когда «отцу перестройки» Михаилу Горбачёву после падения Берлинской стены задали вопрос о том, чего он теперь ждёт от НАТО, он отвечал: «Жду, что оно исчезнет!», пишет Le Figaro. Альянс, конечно, так никуда и не делся, но перед ним сегодня встают новые вызовы, подчёркивается в материале издания. Редакция французской газеты решила подвести итоги деятельности НАТО и обрисовать его перспективы.



Первый вопрос, который затрагивается в статье: смогло ли НАТО выполнить возложенные на него задачи? По мнению авторов, ответ на него будет зависеть от того, какой период времени имеется в виду. Так, на протяжении 40 лет с момента своего появления в 1949 году альянс действительно успешно выполнял миссию «по обеспечению коллективной обороны своих членов, сохранению мира в Европе и поддержанию неприкосновенности своей территории благодаря сильным трансатлантическим связям», говорится в статье. Между тем, в период после холодной войны — с падения Берлинской стены в 1989-м и до украинского кризиса 2014-го — главной задачей НАТО стало урегулирование кризисов в таких местах, как Босния, Косово, Афганистан и Ливия, и результаты действий альянса там были уже не такими однозначными: его военные операции, несмотря на победный исход, далеко не всегда приводили к «торжеству мира», оговариваются обозреватели Le Figaro.



В 2014 году вместе с украинским кризисом стартовал новый период в истории НАТО, который характеризуется «возвращением к корням — к коллективной обороне против возросшей угрозы со стороны России». По мысли авторов, хотя альянс продолжает предпринимать меры безопасности на востоке Европы, наращивает свой военный потенциал и организует масштабные учения, критерием его успешности теперь станет то, как он справится с тремя новыми вызовами: ему нужно будет вновь укрепить трансатлантические связи, ослабшие после прихода к власти в США Дональда Трампа; отыскать «точку равновесия» в отношениях с Россией, дабы обеспечить сдерживание этой страны, но избежать при этом «скатывания» в холодную войну; и, наконец, найти своё место в современном мире, где постоянно возникают новые угрозы вроде кибератак.



Возвращение Франции в состав альянса, которое состоялось при президенте Николя Саркози, но на деле готовилось задолго до него, стало скорее положительным событием для страны, констатируют обозреватели Le Figaro. Парижу удалось «устранить подозрения», которые неизменно питали по этому вопросу президенты США, а также наконец начать сближение с Великобританией, ранее с большой осторожностью относившейся к проблеме европейской обороны, подразумевавшей в том числе и защиту французской территории. Благодаря возвращению в НАТО Франция сумела увеличить влияние и авторитет среди союзников, получила в своё распоряжение два командования — в американском Норфолке и в Лиссабоне, — и теперь считается одним из основных членов альянса, заседая в Североатлантическом совете, перечисляют авторы.



Всё это, впрочем, не помешало Парижу принимать самостоятельные решения — как, например, сделал президент Франсуа Олланд, который вскоре после вступления в должность вывел французские войска из Афганистана, — а значит, если Франции придётся выступать против каких-либо действий союзников, как уже было в 2003-м с вторжением США в Ирак, она будет вольна поступать так и дальше, несмотря на то что теперь состоит в альянсе, полагают журналисты. Являясь членом НАТО, Франция пользуется поддержкой союзников во время собственных операций — к примеру, в Мали, где французским войскам помогала американская авиация, напоминают авторы. Наконец, «нормализовав» своё положение внутри альянса, Франция теперь сможет при желании менее активно участвовать в его инициативах, ведь ей больше не нужно завоёвывать признание союзников, беря на себя перманентные обязательства, говорится в статье.

Отношения между альянсом и Турцией — сложная тема, однако Анкара, которая сильно охладела к НАТО после провалившейся попытки переворота против турецкого лидера Реджепа Эрдогана в 2016 году, вряд ли в ближайшее время захочет полностью разорвать отношения с союзниками, убеждены журналисты Le Figaro. Как пишут авторы, оставаясь в составе альянса, Турция сохраняет «сцепление» с европейским континентом, а кроме того, альянс остаётся одним из столпов турецкой обороноспособности.



В свою очередь, США нуждаются в турецких базах, чтобы иметь возможность и дальше играть свою роль в регионе, и видят в Турции важного союзника против своего «главного противника» — Ирана, считают они. Европа же рассчитывает на Анкару как на защитницу европейских границ, сдерживающую поток сирийских беженцев, которые оседают на турецкой территории. «Эрдогановская Турция смахивает на деголлевскую Францию: отношения с НАТО у неё сложные, но она остаётся реальным союзником», — цитирует Le Figaro источник, знакомый с ситуацией. Разумеется, окончательная реализация инициативы по закупке российских комплексов ПВО С-400 вытолкнет Турцию на периферию альянса, но не приведёт к её выходу, отмечается в статье.



Собственные усилия Брюсселя по созданию европейской системы обороны, которые, по опасениям некоторых наблюдателей, могут создать «конкуренцию» для альянса, вряд ли будут ему угрожать, переходят авторы к следующему вопросу. Принцип «отсутствия дублирования» функций между ЕС и НАТО всегда в первую очередь поддерживали те члены Евросоюза, которые считают альянс основным гарантом собственной безопасности, отмечают журналисты. В результате между теми государствами — включая Норвегию, страны Прибалтики, Польшу и другие, — которые в первую очередь поддерживают НАТО и не верят, что у ЕС хватит сил в одиночку противостоять «российской угрозе», и теми, которые выступают за расширение полномочий ЕС, возник «раскол», существующий по сей день, признают они. Страны из второй группы опираются на заявления Дональда Трампа, который регулярно угрожает прекратить выполнять обязательства перед альянсом и призывает европейцев уделять больше внимания собственной обороноспособности; на руку этой группе стран пришёлся и брексит, поскольку Великобритания всегда была одним из основных «тормозов» для формирования единой европейской оборонной политики, рассуждают авторы.



В такой обстановке Брюссель смог начать реализацию целого ряда оборонных инициатив, которые поддержала и Франция, напоминают они. Вместе с тем появлению европейской системы обороны мешает целый ряд «неизменных атрибутов» Евросоюза, в том числе отсутствие у стран блока единой концепции внешней политики, а также склонность Германии к применению «мягкой силы» вместо военных средств, говорится в статье. «Почему то, что возможно в НАТО, невозможно в Европе?» — вопрошал недавно бывший глава Генерального секретариата Франции по национальной обороне и безопасности Лоран Готье. «НАТО работает потому, что создаёт себе врагов. Оно не предполагает, что у его членов есть общая воля к сотрудничеству. А вот ЕС создавался не для того, чтобы выступать против какого-то врага, даже наоборот», — отвечал ему заместитель директора Института международных и стратегических отношений Франции (Iris) Жан-Пьер Мольни.



С момента инаугурации Дональда Трампа будущее НАТО стало туманным — политика американского президента, называвшего альянс «устаревшим», подтачивает надёжность союза, говорится в материале. Агрессивное поведение Вашингтона по отношению к Европе породило у некоторых страх того, что США выйдут из альянса, что приведёт в итоге к его краху, напоминают авторы. Тем не менее, убеждены обозреватели Le Figaro, дела у альянса идут очень даже хорошо: появляются новые командования и миссии, а вложения США в оборону Европы не только не ослабли, но ещё и выросли. Это, впрочем, не значит, что в трансатлантических отношениях нет серьёзных вопросов, на которые ещё только предстоит ответить, — например, непонятно, является ли Дональд Трамп символом отстранённости США в целом от обороны Европы, а следовательно, и от НАТО, или же Брюсселю нужно просто переждать его президентство, полагаясь на то, что американский конгресс и рядовые граждане сохраняют свою приверженность альянсу, говорится в статье.



Тем не менее, хотя вопрос о распределении расходов на европейскую оборону внутри альянса, вероятно, переживёт Дональда Трампа, американцы и европейцы всё равно «кажутся естественными союзниками» перед лицом всё более агрессивно утверждающихся России и Китая — тем паче, что европейские страны пока не видят альтернатив НАТО. «А это значит, что это спор ни о чём — плана Б ведь нет», — в заключение цитируют авторы высокопоставленного французского дипломата.