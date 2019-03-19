Euronews: Грузия проводит командно-штабные учения партнёров по НАТО

На территории тренировочного центра недалеко от Тбилиси стартовали международные учения при участии представителей 24 государств из числа членов НАТО и партнёров альянса, а также международных гуманитарных организаций. В Минобороны Грузии подчеркнули, что эти манёвры призваны повысить обороноспособность и не направлены против какой-либо третьей страны, передаёт Euronews.
В Грузии начались командно-штабные учения стран — членов НАТО и партнёров альянса. В них участвуют военнослужащие из 24 государств. Учения пройдут на территории тренировочного центра недалеко от Тбилиси.
В Министерстве обороны Грузии отметили, что их целью является «повышение взаимосовместимости вооружённых сил стран НАТО и партнёров альянса», и заверили, что манёвры и сотрудничество Тбилиси с НАТО в целом «не направлены против какой-либо страны».
ЛЕЛА ЧИКОВАНИ, замминистра обороны Грузии:Эти учения сосредоточены на укреплении обороноспособности Грузии и не направлены против какой-либо третьей страны. Они направлены на достижение более высокого уровня потенциала, укрепление политики обороны и сдерживания и развивают отношения между членами НАТО и странами-партнёрами.
Всего в манёврах будут участвовать 350 военнослужащих, а также сотрудники ряда международных гуманитарных организаций: Международного комитета Красного Креста, Департамента операций по поддержанию мира ООН и, в качестве наблюдателей, представители Всемирной организации здравоохранения. Учения продлятся до 29 марта.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв на своей странице в социальной сети Facebook оценил вероятность изменения политики Казахстана после заявления Нурсултана Назарбаева о досрочной отставке с поста президента республики.
Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса «Лидеры России» иронично поддержал представителя системы Министерства внутренних дел из Тюмени, над которым «посмеивались» конкуренты.
Британский премьер Тереза Мэй намерена направить главе Евросовета Дональду Туску официальное письмо с просьбой об отсрочке брексита. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера.
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов рассказал, как относится к мнению некоторых болельщиков, что неудача Мартена Фуркада в эстафете стала для него наказанием свыше за травлю Александра Логинова.
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал RT назначение исполняющим обязанности президента Казахстана председателя сената парламента Касым-Жомарта Токаева.
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов сказал, что защитник команды Игорь Дивеев, выступающий на правах аренды за московский ЦСКА, сможет сыграть против уфимцев в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Система вызова экстренных служб по номеру «112» в 2018 году обработала более 35 млн вызовов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отдела координации и создания «Системы-112» Управления информационных технологий и связи МЧС России Сергея Панова.
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с РИА Новости заявил, что Казахстану «очень повезёт», если назначенный на должность исполняющего обязанности президента республики Касым-Жомарт Токаев станет президентом страны.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что он уходит в отставку.
Нурсултан Назарбаев, объявивший о своей отставке с поста президента Республики Казахстан, заявил, что назначенному на должность исполняющего обязанности лидера страны Касым-Жомарту Токаеву можно доверить управление государством.
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке страны находятся «в коме».
Арбитражный суд Липецкой области признал законным решение налоговых органов о доначислении более 361,5 млн рублей налогов и штрафов за 2012 год Липецкой кондитерской фабрике, принадлежащей корпорации Roshen украинского лидера Петра Порошенко.
Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во вторник, 19 марта, вылетит в Киев, чтобы принять участие в судебном заседании по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку. О соответствующем решении глава государства объявил в ходе обращения к народу в эфире республиканских телеканалов. По его словам, данное решение было для него непростым.