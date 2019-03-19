Euronews: Грузия проводит командно-штабные учения партнёров по НАТО

На территории тренировочного центра недалеко от Тбилиси стартовали международные учения при участии представителей 24 государств из числа членов НАТО и партнёров альянса, а также международных гуманитарных организаций. В Минобороны Грузии подчеркнули, что эти манёвры призваны повысить обороноспособность и не направлены против какой-либо третьей страны, передаёт Euronews.

В Грузии начались командно-штабные учения стран — членов НАТО и партнёров альянса. В них участвуют военнослужащие из 24 государств. Учения пройдут на территории тренировочного центра недалеко от Тбилиси.

В Министерстве обороны Грузии отметили, что их целью является «повышение взаимосовместимости вооружённых сил стран НАТО и партнёров альянса», и заверили, что манёвры и сотрудничество Тбилиси с НАТО в целом «не направлены против какой-либо страны».

ЛЕЛА ЧИКОВАНИ, замминистра обороны Грузии: Эти учения сосредоточены на укреплении обороноспособности Грузии и не направлены против какой-либо третьей страны. Они направлены на достижение более высокого уровня потенциала, укрепление политики обороны и сдерживания и развивают отношения между членами НАТО и странами-партнёрами.

Всего в манёврах будут участвовать 350 военнослужащих, а также сотрудники ряда международных гуманитарных организаций: Международного комитета Красного Креста, Департамента операций по поддержанию мира ООН и, в качестве наблюдателей, представители Всемирной организации здравоохранения. Учения продлятся до 29 марта.

Дата выхода в эфир 18 марта 2019 года.