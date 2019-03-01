Украинская правда: в Чёрном море стартуют учения «Посейдон-19»

В Чёрном море стартуют учения «Посейдон-19», которые организованы Военно-морскими силами Румынии. Как пишет «Украинская правда», главная цель учений — укрепление взаимодействия между кораблями и экипажами в общем международном контексте, а также проверка возможностей ВМС Румынии, которые будут предоставлены в распоряжение НАТО в будущем.

Более тысячи военнослужащих примут участие в международных учениях «Посейдон-19» (Poseidon 19), которые ВМС Румынии организуют в румынских территориальных водах и в международных водах западной части Чёрного моря. Как пишет «Украинская правда», об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Румынии.

В учениях будут задействованы десять румынских кораблей, четыре корабля из состава соединения второй постоянной военно-морской противоминной группы НАТО, а также два быстроходных катера для водолазов. Вторую постоянную противоминную группу НАТО возглавляет командующий немецких ВМС Мартин Шварц на флагманском военно-транспортном корабле FGS Werra. В группу также входят турецкий тральщик по поиску мин TCG Akcakoca, румынский корабль ROS Lt Lupu Dinescu и болгарский BGS Tsibar.

Воздушная часть учений будет обеспечена вертолётом Puma Naval, двумя истребителями МиГ-21 и двумя F-16 из состава румынских ВВС.

«Главные цели учений — укрепление взаимодействия между задействованными кораблями и экипажами в общем международном контексте, а также проверка возможностей ВМС Румынии, которые будут предоставлены в распоряжение НАТО в будущем», — говорится в сообщении.

«Незаконная аннексия Крымского полуострова* Российской Федерацией в 2014 году, замороженные конфликты в Приднестровье и Грузии, напряжённая ситуация на востоке Украины и в регионе Азовского моря являются факторами, которые создают нестабильность в восточном соседстве Европейского союза и НАТО. Одной из мер безопасности для союзников в Черноморском регионе является усиление военно-морского присутствия в морском бассейне», — добавили в ВМС Румынии.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).