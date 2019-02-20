Вести: Порошенко предложил пустить на Украину иностранные войска на учения

Пётр Порошенко призвал украинских депутатов одобрить решение о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины. Как передают «Вести», всего на Украине в этом году планируется провести шесть учений с участием иностранных войск.
Президент Украины Пётр Порошенко предложил депутатам одобрить его решение о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины. Как пишут «Вести», свое предложение украинский президент зарегистрировал в Верховной раде.
На Украине в 2019 году планируют провести шесть учений с участием иностранных войск. Это многонациональные учения по подготовке подразделений вооружённых сил, украинско-американские учения «Репид Трайдент 2019» и «Си Бриз 2019», украинско-румынские учения «Риверайн 2019», многонациональные учения «Кленовая арка» и украинско-британские учения «Вориер Вотчер 2019».
Кроме того, отмечает издание, группа кораблей НАТО уже входит в Чёрное море для проведения учений, и это станет составной наращивания присутствия сил Альянса в этом регионе. Об этом ранее заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
«Мы сейчас рассматриваем, каким образом можно увеличить наше присутствие в Чёрном море. Через несколько дней корабли НАТО войдут в Чёрное море для участия в учениях. Этим мы существенно повысим наше присутствие, что важно для поддержки Украины, региональной безопасности, и что получило одобрение министров обороны», — заявил генсек НАТО.
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