ERR: «российская угроза» уже не так пугает жителей стран Балтии

Результаты исследований общественного мнения показывают, что хотя население Латвии, Литвы и Эстонии не поддерживает отмену санкций против России, однако опасения, связанные с «российской военной угрозой», уже уменьшились. Если в 2015 году было широко распространено мнение, что страны Балтии могут стать следующим объектом «агрессии», то теперь люди придерживаются более умеренных позиций, сообщает ERR.

Среди населения Латвии, Литвы и Эстонии, как показало исследование общественного мнения о геополитической картине в Балтийском регионе, опасения в связи с российской военной угрозой за последние годы уменьшились.

Научный сотрудник Института философии и социологии ЛУ Мартиньш Капранс сказал, что в контексте безопасности состояние общественной мысли не менее важно, чем приобретение современного оружия. Вот почему важно было задать жителям стран Балтии те же вопросы, что после аннексии Крыма* в самом начале 2015-го, сообщает новостная служба Общественно-правовой телерадиокомпании Латвии (LSM).

«Самый важный вывод — что во всех странах Балтии идёт общий процесс, а именно процесс расслабления, успокоения общественной мысли в отношении российско-украинского конфликта и проистекающих из него последствий, в том числе санкций Запада против РФ. С другой стороны, расслабление идёт рука об руку с принятием теперешней ситуации», — отметил Капранс.

Восприятие России как потенциального источника военной угрозы в обществе всех трёх стран Балтии уменьшилось. В 2015-м было распространено мнение, что страны Балтии могут стать следующим объектом российской внешней агрессии. Теперь существенно изменились представления о российской угрозе.

«Если речь о конфликте Украины и России и о том, на чьей стороне жители Латвии, Литвы и Эстонии, то мы увидим склонность доминирующей части опрошенных к выбору срединной позиции и взваливанию ответственности на обе стороны. В последние четыре года это усилилось во всех странах региона», — добавил Капранс.

Выявило исследование и разницу в общественных мнениях трёх стран Балтии. Так, в Эстонии наблюдается больше сторонников диаметрально противоположных мнений — причём доминируют ярко антикремлёвские настроения, но меньшинство придерживается столь же сильных противоположных убеждений. В Литве такого резкого разделения мнений нет: преобладают умеренные позиции, притом что и там доминируют антикремлёвские настроения. В Латвии же спектр общественного мнения очень разнообразный.

Он также отметил, комментируя выводы исследования, что влияние масс-медиа, возможно, зачастую преувеличено. В связи с чем и стратегия борьбы против кремлёвской пропаганды формируется примитивная. Исследование проводил Институт философии и социологии ЛУ в сотрудничестве с компаниями социологических исследований из Литвы и Эстонии.

Дата публикации 15 марта 2019 года.