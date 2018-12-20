ERR: на перевооружение армии в новом году Эстония потратит почти 50 миллионов евро

В будущем году на перевооружение эстонской армии будет выделено около €50 млн. Примерно половину из этих средств планируется потратить на закупку новых противотанковых ракетных комплексов с комплектом ракет, а оставшуюся часть — на приобретение стрелкового оружия для пехоты. Однако с тендерами на госзаказ возникли некоторые сложности, сообщает ERR.

Министерство обороны планирует в следующем году перевооружение армии. В 1-ю и 2-ю пехотные бригады поступит стрелковое оружие. Кроме того, Вооружённые силы обзаведутся новыми противотанковыми ракетными комплексами. Подробнее в следующем сюжете.

Министерство обороны намерено закупить 18 новых противотанковых ракетных комплексов и 80 ракет для них за €25,5 млн. Таков объем гостендера, на который изначально ожидались два предложения: от израильской компании Rafael и французской MBDA. Но французы решили не подавать заявку на участие в госзаказе.

КУСТИ САЛМ, руководитель отдела оборонных инвестиций Минобороны: Французы — наши очень хорошие союзники. Было многое сделано для того, чтобы и они могли принять участие в этом тендере. Мы учли все условия для этого. И теперь они приняли решение не подавать заявление на участие в госзаказе. Это, конечно, печальная новость.

Отказ французов принять участие в тендере плох в большей степени из-за экономической составляющей: ведь чем меньше предложений поступит, тем меньше конкуренция. А следовательно, и цена не будет снижена.

У израильских противотанковых ракетных комплексов СПАЙК есть одно значимое преимущество: их популярность. В мире они стоят на вооружении 22 стран. И даже наши соседи, финны, латыши и литовцы, используют их.

АЛАР КАРИЛЕЭТ, координатор тендера: Скорее, это была не «популярная», а единственная система, которая на протяжении многих лет была на рынке. Когда в две тысячи семнадцатом году на рынке появилась новая система ММР, то за этот короткий промежуток она просто не успела добраться до других стран: хорошая система уже была, и все её начали использовать.

Чиновники и военные, однако, надеются, что французская компания MBDA все же передумает и подаст своё предложение. Однако на это у них остаётся один месяц.

Другим важным этапом оборонных инвестиций в следующем году будет покупка 16500 единиц стрелкового оружия для 1-й и 2-й пехотных бригад. Тендер выиграла американская фирма Lewis machine and tool company. Они должны будут поставить автоматы в двух вариациях: под калибры 5,56 и 7,62 мм. Стоимость этого госзаказа составляет €22 млн.

Однако в итоге фирма Sig Sauer, также принимавшая участие в этом тендере, опротестовала решение Эстонии отдать предпочтение американцам. Центр оборонных инвестиций был не согласен с протестом, так как швейцарская фирма не смогла предоставить данные о поставках своего вооружения в силовые структуры НАТО в объёме не менее 25000 единиц.

Дата выхода в эфир 18 декабря 2018 года.