ERR: Эстония и Россия вернут военных атташе, высланных после отравления Скрипалей

Власти России и Эстонии договорились о взаимном возвращении своих военных атташе, которые были высланы из посольств обеих стран весной этого года после международного скандала вокруг инцидента с отравлением в Солсбери. Эту информацию официально подтвердили российские и эстонские дипломатические представители, сообщает ERR.
Эстония и Россия достигли соглашения вернуть в посольства друг друга военных атташе, высланных после дипломатического инцидента в марте 2018 года. О достигнутом недавно соглашении сообщил журналистам в понедельник посол России в Эстонии Александр Петров. Его слова позднее подтвердили в МИД Эстонии.
«Эстония направила России ноту с запросом на отправку в Москву военного атташе и получила положительный ответ. Россия, со своей стороны, попросила согласия Эстонии на отправку своего военного атташе в Таллин, и получила положительный ответ», — рассказала представитель эстонского внешнеполитического ведомства Сандра Камилова.
По её словам, в настоящее время осуществляется процедура отправки эстонского атташе в Москву. О её завершении будет сообщено дополнительно.
Эстония выслала российского военного атташе в конце марта 2018 года в связи с обвинениями о причастности Москвы к отравлению в Великобритании Сергея и Юлии Скрипаль. Россия ответила на этот шаг зеркально, выслав эстонского военного атташе.
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