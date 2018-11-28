ERR: Эстония отмечает 100-летие Освободительной войны против Красной армии

С начала Освободительной войны, которую начала Эстония против сил Красной армии, прошло 100 лет. В связи с этой годовщиной в Эстонии 28 ноября проходят различные торжественные массовые мероприятия, включая выступление президента Керсти Кальюлайд перед общественностью, передаёт ERR.

В Освободительной войне в период с 28 ноября 1918 года по 3 января 1920 года Вооружённые силы Эстонии противостояли Красной армии. В честь 100-летия этого события в Нарве и столице Таллине пройдут различные мероприятия.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Двадцать седьмое ноября — это исторический момент, когда Временное правительство Эстонии договорилось и решило, что пора начинать Освободительную войну. Тут рождается история о том, как было принято это непростое решение в Нарва-Йыэсуу. Тогда Константин Пятс сказал, что пора бороться с коммунизмом — и действительно, на следующее утро в десять часов в Нарве состоялось первое сражение. Немецкие войска отступили. Многих погибших не смогли опознать. Этим сражением и начались все события Освободительной войны, которые продлились больше года и закончились третьего января тысяча девятьсот двадцатого года мирным договором с Советской Россией.

Сегодня мы отмечаем это разными событиями. В первую очередь — в Нарву, где и началась война, из Таллина рано утром поедут ученики реальной школы. Почему они? Потому что именно ученики реальной школы, и вообще ученики таллинских школ, были одними из первых, кто тогда пошли добровольцами воевать. В двенадцать часов дня в деревне Рииги, которая находится между Нарвой и Нарвой-Йыэсуу, президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет произносить речь о свободе и Освободительной войне.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2018 года.