ERR: Минюст Эстонии оценил ущерб от «советской оккупации» в €1,2 млрд

По оценкам специальной комиссии, сформированной при Министерстве юстиции Эстонии, совокупный ущерб от «советской оккупации» составляет не менее 92 млрд рублей, или примерно €1,2 млрд по текущему курсу. При этом глава комиссии Тоомас Хийо уверен, что «нельзя отказываться от изучения нанесённого ущерба и предъявления требований о компенсации», иначе это будет означать признание добровольного присоединения Эстонии к СССР, поясняется в статье.

Комиссия при Министерстве юстиции оценила размер ущерба от оккупации Эстонии Советским Союзом примерно в 92 млрд рублей (в отчёте валютный курс не указан). Таким образом, по нынешнему валютному курсу ущерб оценивается в €1,2 млрд. Глава комиссии историк Тоомас Хийо считает, что Эстония не может отказаться от изучения нанесённого ущерба и предъявления требований о компенсации, потому что это будет означать признание добровольного присоединения к СССР.

«Международное право позволяет нам предъявлять иски о возмещении ущерба за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств. Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несёт ответственность за время оккупации. Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу. В таком случае будут забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти, и будет признана бессмысленность и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти», — передаёт слова Хийо Минюст.

В отчёте комиссии приведены цифры ущерба: жертвами сталинских репрессий стали 49500 человек, 24100 человек погибли во время Второй мировой войны и 139400 человек вынуждены были уехать из Эстонии. Эстония потеряла Печерский район и территории за Нарвой. В отчёте сказано, что человеческие потери по своей природе можно считать геноцидом.

В период с 1948 по 1985 год Эстония лишилась миллиона гектаров сельхозземель. Загрязнение поверхностных вод в период с 1950 по 1990 оценили в 20 млрд рублей. Загрязнение грунтовых вод оценили в 60 млрд рублей.

За 20 лет использовали 5-9 млрд рублей на производство энергии из сланца, изъятой из Эстонии. Неэффективное использование залежей фосфорита привело к ущербу в 290 млн рублей.

Принудительная коллективизация разрушила сельское хозяйство страны и нанесла ущерб в размере трёх миллиардов рублей. В Эстонию завезли много рабочей силы, и доля эстонцев в национальном составе Эстонии уменьшилась с 89% в 1941 году до 61% в 1989 году.

В отчёте указано, что из-за оккупации уровень жизни в Эстонии значительно ниже уровня жизни в Финляндии, а средняя продолжительность жизни на 3,5 года меньше.

В отчёте не указано, по какому курсу рассчитывался ущерб в рублях и как он оценивается в евро. Если пересчитать по нынешнему курсу, то ущерб минюст оценил в €1,21 млрд.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, многие потери не могут быть измерены в деньгах — например, разрушение государственности, культуры, образования, развитие свободного общества. Рейнсалу считает, что работу по оценке ущерба необходимо продолжать. Юридическую оценку возможности предъявления иска России дал профессор Института права Таллинского технического университета Танель Керкимяэ.

В конце августа премьер-министр Юри Ратас сказал, что Эстония проводит последовательную внешнюю политику — и, как и при прежних правительствах, эстонское государство (в том числе и сейчас) не занимается активно составлением и предоставлением требований об ущербе. На встрече министров юстиции Эстонии и Латвии 21 августа было принято заявление, в котором говорилось, что важно помнить человеческие потери от советской оккупации и выяснить возможности предъявления требований о компенсации за ущерб от Российской Федерации как правопреемника Советского Союза.

Дата публикации 15 октября 2018 года.