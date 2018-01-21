Newsmaker: власти Молдавии планируют выставить России счёт за «советскую оккупацию»

Российские войска находятся в Приднестровье «незаконно» и «нарушают международное право», заявил спикер молдавского парламента Андриан Канду. Как сообщает Newsmaker, политик также не исключил создания «комиссии для расчёта репараций» от «советской оккупации Молдавии» и посетовал на «активизацию разведывательной деятельности России» в стране.

В Приднестровье «незаконно» находятся около 2 тыс. российских военнослужащих, которых в Кишинёве считают «оккупационными силами», заявил спикер парламента Молдавии Андриан Канду в интервью латвийским СМИ. «Российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как нахождение российской армии в Абхазии, Южной Осетии и на Восточной Украине», — подчеркнул спикер.

По его словам, Россия «нарушает международное право». Власти Молдавии пытаются поднять этот вопрос на международном уровне и надеются, что его обсудят в ООН. В свою очередь, Москва считает присутствие Объединённой группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье законным и регламентированным мирным соглашением 1992 года. Тирасполь также считает ОГРВ частью миротворческого механизма и выступает против вывода российских военных.

Канду также заявил, что «советская оккупация» представляет собой

«чувствительную проблему» для молдавского общества. «Наши люди пострадали от депортаций, голода и других преступлений, совершённых коммунистическими властями. Возможно, мы ещё раз создадим комиссию для расчёта репараций», — отметил политик. По словам Канду, выборы в парламент, которые пройдут в Молдавии осенью, будут «геополитической битвой между Востоком и Западом». «С одной стороны будут пророссийские силы, а с другой — партии, смотрящие на Запад. Мы ждём , что молдаване отдадут больше голосов за проевропейские политические силы», — подчеркнул он.

Кроме того, спикер пожаловался на «российское информационное вмешательство» в события в Молдавии и заявил, что в стране усилилась деятельность «пророссийских неправительственных организаций и разведывательная деятельность». «Тенденции указывают на то, что в будущем вмешательство в политические процессы государства станет ещё более интенсивным. Чтобы умерить влияние России, мы хотим законодательно обязать неправительственные организации, получающие финансирование из-за границы, быть более прозрачными. Кроме того, на предстоящих парламентских выборах люди смогут избирать депутатов по одномандатным округам, что тоже уменьшит влияние пророссийских сил», — резюмировал Канду.