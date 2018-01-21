Newsmaker: власти Молдавии планируют выставить России счёт за «советскую оккупацию»
В Приднестровье «незаконно» находятся около 2 тыс. российских военнослужащих, которых в Кишинёве считают «оккупационными силами», заявил спикер парламента Молдавии Андриан Канду в интервью латвийским СМИ. «Российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как нахождение российской армии в Абхазии, Южной Осетии и на Восточной Украине», — подчеркнул спикер.
По его словам, Россия «нарушает международное право». Власти Молдавии пытаются поднять этот вопрос на международном уровне и надеются, что его обсудят в ООН. В свою очередь, Москва считает присутствие Объединённой группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье законным и регламентированным мирным соглашением 1992 года. Тирасполь также считает ОГРВ частью миротворческого механизма и выступает против вывода российских военных.
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