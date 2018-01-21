Молдова, Республика

Российские войска находятся в Приднестровье «незаконно» и «нарушают международное право», заявил спикер молдавского парламента Андриан Канду. Как сообщает Newsmaker, политик также не исключил создания «комиссии для расчёта репараций» от «советской оккупации Молдавии» и посетовал на «активизацию разведывательной деятельности России» в стране.

Молдавия передумала блокировать российских миротворцев

Молдавия не будет мешать ротации российских миротворцев в Приднестровье. Об этом заявил вице-премьер республики по вопросам реинтеграции Виктор Осипов. Как пишет «Ресурс.md», политик считает: чтобы избежать осложнений, нужно лишь лучше проработать механизм замены миротворцев.