Шведский эксперт предупредил о госперевороте в Молдавии по «киевскому образцу»

В 2018 году угроза «мирового пожара», который может вспыхнуть от искры в Корее, Сирии и на Украине, только возрастёт, пишет для Sydöstran Ульф Бьерен. Кроме того, по мнению шведского эксперта, в новом году существует вероятность, что НАТО и ЕС спровоцируют в Молдавии государственный переворот по украинскому образцу, стараясь добиться своей цели — окружения России.

«Что касается нового года: не боги горшки обжигают. История создаётся живыми людьми. К этому также нужно добавить, что будущее строится на конкретном базисе, который был заложен благодаря работе и мышлению предыдущих поколений», — пишет для Sydöstran Ульф Бьерен.



При конкретном анализе текущих кризисов, которые накладывают отпечаток на современный мир, по мнению эксперта, стоит предупредить о возросшей угрозе войны. «Корея, Украина и Сирия. Во всех этих местах может вспыхнуть искра, от которой разгорится мировой пожар», — подчёркивает Бьерен.



В одной из своих статей, продолжает автор, китайский профессор Ши Ин Хун предупреждал о том, что за последние десять лет вероятность начала войны на Корейском полуострове достигла максимальных значений. «Есть чёткие указания на то, что Трамп готовится к наступательной войне», — отмечает Бьерен.



Кроме того, решение американского президента эскалировать войну в Афганистане входит в рамки той же стратегии, направленной против Китая. «Масштабный евразийский проект «Новый шёлковый путь» нужно остановить», — описывает автор планы США.



Решение Вашингтона начать поставки смертоносного оружия на Украину также говорит об усилении конфликта. «Россия не допустит осуществления мечты Юлии Тимошенко об этнической зачистке Донбасса. НАТО многократно говорило о российском вторжении без малейших на то доказательств, но настоящее вторжение станет «золотым яйцом» для сторонников большой войны», — считает эксперт.



В свою очередь, Молдавия пытается идти своей дорогой и избавиться от «диктата глобалистов», которые держат страну в нищете. «Однако это противоречит военной стратегии НАТО по окружению России. Поэтому вполне существует вероятность того, что США и ЕС спровоцируют в стране государственный переворот по образцу Киева-2014, за которым последует румынское вторжение», — подчёркивает Бьерен.



В Сирии «поддерживаемые Западом силы, включая ИГ* и Аль-Каиду**» потерпели поражение. По мнению автора, Запад оказался крайне разочарован таким развитием событий, что привело к разорению Ракки и решению заменить ИГ новым курдским государством. «Всё согласно классической империалистической тактике «разделяй и властвуй», — констатирует Бьерен.



В то же время около месяца назад в Пекине прошла крупная конференция по вопросам мира, экономического развития и будущего в целом. «Однако её в нашем болоте не заметили», — отмечает автор.



Кроме того, в Кишинёве в середине декабря под председательством президента Молдавии Игоря Додона также была организована конференция о мире и альтернативах глобализму. Там выступил «крупнейший шведский писатель современности» Ян Мюрдаль. «В шведских СМИ на это отреагировали беспокоящим молчанием», — пишет автор.



«Так что международное движение за мир всё-таки существует. В любом случае, за наш мир несём ответственность именно мы. Наша проблема — это влияние финансовой и империалистической олигархии на мысли людей посредством официальных СМИ, маститых экспертов и партий с госфинансированием. Похоже, что любой китаец больше понимает, что творится в мире, чем шведы», — подводит итог Ульф Бьерен.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.