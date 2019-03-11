Президент Латвии: Европе нужно «действенное устрашение» для России

Европа должна объединиться перед лицом «возрастающей геополитической агрессии» со стороны России, заявил в интервью Der Spiegel президент Латвии Раймонд Вейонис. По его словам, Кремль наращивать влияние в ЕС, пытаясь его расколоть. И чтобы оградиться от нападок Москвы, европейцам необходимо «действенное устрашение», советует политик.

С 2014 года политика России по достижению своих геополитических целей становится всё более агрессивной, заявил в интервью Der Spiegel президент Латвии Раймонд Вейонис. «Мы — соседи, и у нас общие экономические интересы. С другой стороны нам нужно сохранять бдительность. Нам необходимо действенное устрашение, чтобы однажды Россия не атаковала другую европейскую страну — как она поступила в случае с Украиной. Европа должна объединиться», — сказал политик.



По его словам, «Северный поток — 2» — это «геополитический проект» Кремля. Он напомнил, что страны Балтии изначально выступали против этого газопровода: «Сейчас Германия и Франция заключили компромисс, это хорошая основа для общего европейского пути в энергетической политике».



Вейонис также рассказал об этнических русских, которые проживают на территории Латвии: «Большинство из них живут в нашей стране уже несколько поколений. Сто лет назад их предки воевали за нашу независимость и создавали наше государство, они также пострадали из-за Сталина. Но меньшая часть русских живёт в Латвии не так давно, многие из них служили в Советской армии. Они более восприимчивы к попыткам Москвы оказывать влияние на нашу страну. Некоторые позволяют себя инструментализировать, участвуя, к примеру, в демонстрациях против планируемого закона по усилению роли латышского языка в сфере образования».



Не стоит недооценивать силу российского влияния, предостерегает Вейонис: «Многие (граждане Латвии. — ИноТВ) смотрят российское телевидение, и российское правительство пытается оказывать сильное влияние на русскоязычные СМИ в стране, продвигая на них свою пропаганду».



Президент Латвии также поблагодарил НАТО за защиту. По его словам, это «сильный сигнал, что в случае конфликта нас не бросят». «Пускай русские иногда и посмеиваются, что это всего лишь пара тысяч солдат», — добавил он. Он также призвал ЕС и Североатлантический альянс к углублению сотрудничества в сфере обороны.



Он поделился своими опасениями и по поводу роста российского влияния в преддверии выборов в Европарламент. «Нет сомнений, что Кремль пытается укрепить пророссийские силы в Европарламенте и расколоть Европу. Все демократы должны быть к этому готовы. Важно объяснить гражданами, что перед ними стоит важный выбор. Речь идёт о нашем будущем», — подчеркнул Вейонис.