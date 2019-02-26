DELFI: Конституционный суд Латвии рассмотрит законность языковой реформы в школах

Парламентская оппозиция Латвии оспорит в Конституционном суде реформу образования, предусматривающую сворачивание программ билингвального образования и полный переход к обучению на латышском языке в средней школе. Как пишет DELFI, истцы считают, что реформа противоречит Конституции страны, гарантирующей уважение прав национальных меньшинств.
Конституционный суд Латвии начинает рассмотрение иска депутатов Сейма от партии «Согласие». Как передаёт DELFI, парламентская оппозиция оспаривает соответствие реформы образования, предусматривающей сворачивание программ билингвального образования и полный переход к обучению на латышском языке в средней школе.
Как продолжает прибалтийский портал, истцы считают, что реформа противоречит Конституции страны, гарантирующей уважение прав национальных меньшинств, в частности, право на сохранение своей идентичности. По мнению истцов, реформа может стать инструментом принудительной ассимиляции.
«Мы считаем, что реализация оспариваемой реформы приведёт к снижению качества образования. Ученики, для которых латышский не является родным языком, будут поставлены в неравное положение — то есть дискриминированы. Если реформа будет реализована, в Латвии будут существовать школы с латышским языком обучения для латышских детей и школы с латышским языком обучения для детей из семей национальных меньшинств. Это и есть настоящая сегрегация в образовании», — прокомментировал ситуацию депутат Борис Цилевич, представляющий интересы истцов в Конституционном суде.
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