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DELFI: Конституционный суд Латвии рассмотрит законность языковой реформы в школах

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Парламентская оппозиция Латвии оспорит в Конституционном суде реформу образования, предусматривающую сворачивание программ билингвального образования и полный переход к обучению на латышском языке в средней школе. Как пишет DELFI, истцы считают, что реформа противоречит Конституции страны, гарантирующей уважение прав национальных меньшинств.
DELFI: Конституционный суд Латвии рассмотрит законность языковой реформы в школах
Reuters
Конституционный суд Латвии начинает рассмотрение иска депутатов Сейма от партии «Согласие». Как передаёт DELFI, парламентская оппозиция оспаривает соответствие реформы образования, предусматривающей сворачивание программ билингвального образования и полный переход к обучению на латышском языке в средней школе.
 
Как продолжает прибалтийский портал, истцы считают, что реформа противоречит Конституции страны, гарантирующей уважение прав национальных меньшинств, в частности, право на сохранение своей идентичности. По мнению истцов, реформа может стать инструментом принудительной ассимиляции.  
 
«Мы считаем, что реализация оспариваемой реформы приведёт к снижению качества образования. Ученики, для которых латышский не является родным языком, будут поставлены в неравное положение — то есть дискриминированы. Если реформа будет реализована, в Латвии будут существовать школы с латышским языком обучения для латышских детей и школы с латышским языком обучения для детей из семей национальных меньшинств. Это и есть настоящая сегрегация в образовании», — прокомментировал ситуацию депутат Борис Цилевич, представляющий интересы истцов в Конституционном суде.  
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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