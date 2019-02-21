Euronews: из-за низких доходов миллионы европейцев то прошибает пот, то бросает в холод

Как показывает статистика, около 26 миллионов европейцев испытывают дефицит энергоресурсов и не могут должным образом обогревать свои дома в зимнее время. Больше всего от холода в своих квартирах страдают жители Болгарии, а также Венгрии, Словакии и Латвии. При этом летом в Португалии, Италии и Испании многие из-за нехватки средств не могут укрыться от изнурительной жары, передаёт Euronews.
26 миллионов европейцев не могут поддерживать достаточный уровень тепла в своём жилье в зимнее время. Об этом говорит исследование в области дефицита энергоресурсов OpenExp. Причина — низкие доходы и плохие жилищные условия, такие как сырость или плохая теплоизоляция.
Особенно остро проблема с недостатком тепла наблюдается в юго-восточных европейских странах. Согласно исследованию, больше всего от холода в своих домах и квартирах страдает Болгария. Затем идут Венгрия, Словакия и Латвия.
Меньше всего проблема с недостатком энергоресурсов наблюдается в скандинавских странах: Швеции, Финляндии и Дании. Германия и Франция делят 9-е и 10-е места.
В исследовании говорится также и о том, что далеко не все европейцы могут поддерживать прохладную температуру в своём жилье во время сильной жары в летнее время. Самые низкие оценки по этому показателю у Португалии, Италии и Испании.
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