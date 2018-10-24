NTD: Бельгии зимой грозят веерные отключения электричества из-за стареющих АЭС

Этой зимой Бельгии грозят отключения света из-за ремонта АЭС, построенных ещё в начале 1980-х годов. В связи с этим объёмы выработки электричества в стране уже сократились на две трети. Причём проблема касается не только Бельгии: срок службы многих европейских реакторов подходит к концу, и в них всё чаще находят повреждения, которые не подлежат ремонту, передаёт NTD.

Объёмы производства электроэнергии в Бельгии сокращаются, поскольку атомные реакторы закрываются на ремонт. Этой зимой, возможно, придётся проводить веерные отключения света. Для страны это станет своеобразной репетицией перед полной остановкой реакторов, которая должна начаться в 2022 году. Бельгия начнёт переходить на другие источники энергии.

МАРИ-КРИСТИН МАРГЕМ, министр энергетики Бельгии: Очевидно, что худший сценарий — это программа веерного отключения света. Во всех современных странах система электричества защищена такими отключениями. То есть, в определённых районах на три часа отключают свет, чтобы удовлетворить спрос.

Четыре атомных реактора АЭС «Доэль» возле Антверпена и три реактора АЭС «Тианж» в Льеже производят около половины всей необходимой стране электроэнергии. Из семи этих реакторов шесть построены в период с 1975 по 1985 годы, со сроком службы в 40 лет. В настоящее время их ремонтируют, из-за чего объёмы выработки электричества сократились на две трети.

Теперь многие задаются вопросом, как Бельгия справится с полной остановкой АЭС? Согласно закону 2003 года, срок службы самых старых реакторов продлили — но лишь до 2025 года.

В Бельгии есть газоперерабатывающий терминал. К 2020 году проложат трубопроводы из Франции, Люксембурга, Нидерландов, Великобритании и Германии. Однако стране ещё предстоит построить газовые электростанции.

Проблема с АЭС касается не только Бельгии. Срок службы многих европейских реакторов подходит к концу. И в них всё чаще находят повреждения, которые не подлежат ремонту.

Дата выхода в эфир 23 октября 2018 года.