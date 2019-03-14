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ERR: посольство России назвало доклад эстонской разведки винегретом из инсинуаций и клеветы

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Российское посольство в Таллине назвало доклад эстонского Департамента внешней разведки винегретом из инсинуаций и клеветы, который обслуживает чужие геополитические амбиции. Как пишет ERR, большая часть доклада посвящена России, которая, по оценке Департамента внешней разведки, продолжает угрожать безопасности Эстонии.
ERR: посольство России назвало доклад эстонской разведки винегретом из инсинуаций и клеветы
Reuters
Посольство России назвало доклад эстонского Департамента внешней разведки винегретом из инсинуаций и клеветы. Как пишет ERR, в дипломатическом представительстве считают, что опубликованный на этой неделе ежегодник обслуживает чужие геополитические амбиции в ущерб национальным интересам. 
 
«Если абстрагироваться от ведомственного логотипа на документе, то упомянутый опус вполне можно было бы принять за сброшюрованную подборку антироссийских «страшилок» из западной прессы, которой эстонские составители, видимо, и занимались весь год. В итоге был состряпан трудно усваиваемый «винегрет» из инсинуаций, передёргиваний фактов, тенденциозных оценок и откровенной клеветы, замешанный на густой русофобии», — говорится в опубликованном официальном комментарии посольства России в Таллине. 
 
«Следуя логике авторов доклада, ничего не подозревающий житель Эстонии должен быть начеку ввиду подстерегающей его на каждом углу угрозы со стороны России. Причём, если едешь в Россию, то опасность удесятеряется. Идёшь у себя дома на просмотр фильма из России или концерт российских музыкантов, рискуешь стать жертвой «кремлёвской пропаганды» и т.д., и т.п. Очевидна и направленность этой работы — демонизация Российской Федерации, а также попытки разрушить двусторонние связи, что явно противоречит настроениям эстонского народа», — отметили в посольстве.
 
«В общем, налицо красноречивый пример обслуживания чужих геополитических амбиций в ущерб национальным интересам», — резюмирует посольство.
 
Как напоминает ERR, очередной ежегодник был опубликован 12 марта. Как и в прежние годы, его большая часть посвящена России. По оценке Департамента внешней разведки, Россия продолжает угрожать безопасности Эстонии.
 

 

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