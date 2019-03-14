ERR: посольство России назвало доклад эстонской разведки винегретом из инсинуаций и клеветы

Российское посольство в Таллине назвало доклад эстонского Департамента внешней разведки винегретом из инсинуаций и клеветы, который обслуживает чужие геополитические амбиции. Как пишет ERR, большая часть доклада посвящена России, которая, по оценке Департамента внешней разведки, продолжает угрожать безопасности Эстонии.

Посольство России назвало доклад эстонского Департамента внешней разведки винегретом из инсинуаций и клеветы. Как пишет ERR, в дипломатическом представительстве считают, что опубликованный на этой неделе ежегодник обслуживает чужие геополитические амбиции в ущерб национальным интересам.

«Если абстрагироваться от ведомственного логотипа на документе, то упомянутый опус вполне можно было бы принять за сброшюрованную подборку антироссийских «страшилок» из западной прессы, которой эстонские составители, видимо, и занимались весь год. В итоге был состряпан трудно усваиваемый «винегрет» из инсинуаций, передёргиваний фактов, тенденциозных оценок и откровенной клеветы, замешанный на густой русофобии», — говорится в опубликованном официальном комментарии посольства России в Таллине.

«Следуя логике авторов доклада, ничего не подозревающий житель Эстонии должен быть начеку ввиду подстерегающей его на каждом углу угрозы со стороны России. Причём, если едешь в Россию, то опасность удесятеряется. Идёшь у себя дома на просмотр фильма из России или концерт российских музыкантов, рискуешь стать жертвой «кремлёвской пропаганды» и т.д., и т.п. Очевидна и направленность этой работы — демонизация Российской Федерации, а также попытки разрушить двусторонние связи, что явно противоречит настроениям эстонского народа», — отметили в посольстве.

«В общем, налицо красноречивый пример обслуживания чужих геополитических амбиций в ущерб национальным интересам», — резюмирует посольство.

Как напоминает ERR, очередной ежегодник был опубликован 12 марта. Как и в прежние годы, его большая часть посвящена России. По оценке Департамента внешней разведки, Россия продолжает угрожать безопасности Эстонии.