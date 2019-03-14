Обозреватель Times рассказал, как Вашингтон может «спасти» Венесуэлу от Москвы

Венесуэла стала местом, где столкнулись интересы России и США, считает обозреватель The Times Роджер Бойес. Вашингтону не удастся взять верх в этом опосредованном конфликте силой без серьёзных последствий для латиноамериканской страны. Поэтому администрация Трампа должна действовать иначе, а именно экономически поддержать «альтернативного президента» Хуана Гуаидо, считает журналист.

Америка и Россия борются, чтобы получить преимущество в «погружающейся в хаос» Венесуэле. Страна, «которая преступно плохо управляется диктатором Николасом Мадуро», стала «ареной неминуемого столкновения» Вашингтона с Москвой, пишет обозреватель The Times Роджер Бойес.

Россия и США «участвуют в тщательно подготовленной психологической операции», чтобы не допустить переход кризиса в слишком горячую фазу. Существует реальная опасность, что эта «скрытая война» двух держав может закончиться тем, что Мадуро «развяжет бойню» и некогда гордое, богатое государство «сгинет в огне», считает публицист.

Вместе с тем, по его мнению, у Трампа есть возможность «спасти Венесуэлу от Путина». Но для этого американский президент должен действовать более решительно в его «опосредованном столкновении» с Россией.

Бойес полагает, что глава Белого дома поступил правильно, призвав Мадуро уйти в отставку. Но Вашингтон утратил способность приводить к власти собственных ставленников в большой стране. Венесуэла — это не Панама или Гренада. Хотя бы потому, что её армия насчитывает 360 тыс. человек.

Поэтому США используют тактику психологического наступления. Они пытаются вывести из равновесия сторонников венесуэльского лидера, особенно военную верхушку, до такой степени, чтобы они перешли на сторону самопровозглашённого «альтернативного президента» Хуана Гуаидо.

Американские власти также приняли новые санкции, призванные отпугнуть российские энергетические компании от ведения бизнеса в Венесуэле. Вдобавок в стране происходит массовое отключение электричества и взрываются подстанции, что блокирует перевозку нефти и вызывает нехватку воды и бензина.

«Это может быть результатом хронического недофинансирования или американского киберсаботажа. Возможно, прелюдией к смене режима», — рассуждает Бойес.

Иными словами, Вашингтон «копирует тактику» Москвы. Ведь она «взламывала» систему энергосбережения в Эстонии в 2007 году, а затем восемь лет спустя «повторила этот трюк» на Украине, утверждает автор статьи.

В настоящий момент российские власти предоставили в распоряжение Мадуро своих «киберспециалистов и наёмников». Последние должны не позволить американскому спецназу «похитить» венесуэльского президента, уверяет публицист.

«Если говорить проще, то Мадуро необходимо лишить власти. Он затягивает свой народ в бездну, в то время как экономика Венесуэлы втаптывается в землю», — пишет Бойес.

На его взгляд, Мадуро «находится на грани краха, но всё ещё имеет возможность дать жестокий последний бой». Но ни гибридная война, ни военное вмешательство не дадут Вашингтону нужного результата.

«Создавая ситуацию, при которой детей отключают от аппаратов жизнеобеспечения в больницах, а остановка работы насосов вынуждает людей вычерпывать воду из грязных рек, США в итоге навредят сами себе. Латинская Америка сыта по горло Мадуро, но Трамп потеряет поддержку в регионе, если скрытая кибервойна будет воспринята как блокада мирного населения», — предупреждает Бойес.

Кроме того, по его словам, вынудить армию оставить президента будет не так просто, как это представляется команде Трампа. Вооружённые силы Венесуэлы немонолитны. Старшие офицеры участвуют в управлении местного телеканала, банка, строительной группы и связаны с государственной нефтяной компанией. Они потеряют всё это, если Мадуро будет свергнут.

Вместе с тем раскол в обществе и разрушительный эффект гиперинфляции затронул младших офицеров и простых солдат. Задача Гуаидо — завоевать их доверие. Если достаточное количество этих военнослужащих сложит оружие, то, возможно, гражданскую войну удастся предотвратить.

Перспективным решением должна стать возглавляемая Гуаидо коалиция технократов, офицеров-реформаторов и экономистов-модернизаторов. При поддержке Запада «ожидающее прихода к власти правительство» должно составить план, который отменит регулирование цен, прекратит государственную экспроприацию, займётся бедностью и накажет коррумпированных чиновников.

Венесуэле понадобится поддержка международных финансовых организаций. Необходимо, чтобы доллары вливались в экономику, «а не оседали в карманах жирных котов Мадуро». При этом Трамп должен снизить задолженность Каракаса, предлагает Бойес.

«Всё это потребует от Америки денег и политической концентрации. Но это решение будет иметь меньшие человеческие жертвы и затраты, чем интервенция или долгое противостояние с Россией. Ради страны на пороге Америки, имеющей крупнейшие в мире запасы нефти, стоит заплатить такую цену», — подчёркивает автор статьи.

«Российская клептократия не в силах предложить венесуэльцам надёжный путь к процветанию, но Запад на это способен. И, поступив так, он представит серьёзное доказательство своего глобального лидерства. Если Москва действительно хочет помочь её нерадивому диктатору (Мадуро. — ИноТВ), то пускай подберёт ему уютную квартирку в Сибири, где он не сможет причинять вред своему народу», — заключает Бойес.