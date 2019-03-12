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Washington Times: под санкции США против Венесуэлы попал московский банк

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Американские власти расширили ограничительные меры против Венесуэлы, пишет The Washington Times. По словам издания, Минфин США ввёл санкции против российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка», который обвинили в «незаконном финансировании режима Николаса Мадуро».
Washington Times: под санкции США против Венесуэлы попал московский банк
Reuters

Администрация Трампа усилила санкции против Венесуэлы. Новые ограничения коснулись российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка», который, по словам американских властей, «незаконно финансировал» президента Николаса Мадуро, пишет The Washington Times.

Минфин США утверждает, что этот расположенный в Москве банк помогал Каракасу обходить международные санкции. По мнению ведомства, деньги «режим Мадуро» получал через сделки финансовой организации с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA.
 
«Наше действие направлено против финансовой организации, содействующей незаконным транзакциям, которые продлевают узурпацию демократии Мадуро. В то время как Мадуро становится всё более изолированным, он всё отчаяннее пытается расширить свою коррумпированную сеть», — говорится в заявлении Минфина США. 
               
Представители ведомства также настаивают, что иностранные «пособники» венесуэльского президента, «в том числе из России», способствуют «продолжающемуся разворовыванию» латиноамериканской страны. Пока «режим Мадуро» богатеет, простой народ «голодает и сидит в темноте из-за сбоя электрической системы», считают в Вашингтоне.
 
Как поясняет The Washington Times, санкции приведут к заморозке всех активов «Еврофинанс Моснарбанка» в США. Кроме того, американским гражданам будет запрещено вести дела с этой финансовой организацией.
 
Ранее администрация Трампа сообщила, что больше не признаёт легитимность Мадуро, и объявила законным главой Венесуэлы Хуана Гуаидо. Но, несмотря на сильное давление со стороны США и ряда других государств, действующий президент, которого среди прочего поддерживает Россия, до сих пор отказывается сложить полномочия, отмечает издание.  
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Washington Times США Северная Америка
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