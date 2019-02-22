ERR: должников по алиментам в Эстонии оставят без машин, документов и наличных

Новый закон, который вступит в силу с 2021 года, позволит эстонским властям эффективнее бороться со злостными неплательщиками алиментов. Если суд решит, что задолженность по алиментам образовалась без уважительных причин, у должников могут отобрать автомобиль и проездные документы, а также ограничить получение крупных сумм наличными, передаёт ERR.
Рийгикогу принял закон, который даст государству больше эффективных возможностей для взыскания долгов по алиментам. В случае отсутствия уважительной причины для неуплаты алиментов суд сможет в дальнейшем признавать недействительными проездные документы должников и запрещать их выдачу.
Владение ID-картой является в Эстонии обязательным, поэтому её нельзя признать недействительной. В то же время, мера позволит ограничить возможности должников выезжать за пределы Европейского союза, сообщила пресс-служба Рийгикогу.
Кроме того, закон позволит полиции передавать автомобиль должника судебному исполнителю. Поэтому полиции будет вверено в обязанности в ходе выполнения других рабочих задач проверить, установлена ли судебным исполнителем в регистре дорожного движения запрещающая отметка на автомобиль. При обнаружении отметки полиция имеет право изъять автомобиль у должника.
Согласно закону, третьи лица (например, банки, казино и ломбарды), которые обязаны удостоверять личность, обязаны отказывать должнику по алиментам выплачивать суммы размером более €5000 в наличных. Они также обязуются уведомить судебного исполнителя о наличии денежного требования. Судебный исполнитель может арестовать данное требование в счёт покрытия долга по алиментам.
Закон вступит в силу 1 января 2021 года. За принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Кодекс об исполнительном производстве и, в связи с этим, в другие законы (737 SE) проголосовали 67, против — 2 члена Рийгикогу.
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