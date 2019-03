Дипломат США: отношения между лидерами очень важны, но потакание Трампа Путину — это тревожный сигнал

Американская дипломатия зашла в тупик, и, хотя всё это началось ещё до Дональда Трампа, своим пренебрежением он наносит этому направлению огромный удар, заявил бывший посол США в России и экс-заместитель госсекретаря Уильям Бёрнс в интервью CBS News. По словам дипломата, президент не прав, что стремится наладить отношения с Владимиром Путиным, ведь российский лидер воспринимает это как слабость.

Бывший заместитель госсекретаря Уильям Бёрнс призывает обратить внимание на то, что Америке срочно нужно возрождение дипломатии. На протяжении своей 30-летней карьеры в дипломатической сфере США Бёрнсу довелось работать в администрациях пяти президентов, включая Джорджа Буша — младшего и Барака Обаму. Бёрнс встречался с различными мировыми лидерами, среди которых — президент России Владимир Путин. Кроме того, Бёрнс был в составе команды, занимающейся мирными переговорами между Израилем и Палестиной, а также помог положить начало секретным обсуждениям, которые привели к ядерной сделке с Ираном.

Новая книга Уильяма Бёрнса называется The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal («Скрытые каналы: некролог американской дипломатии и аргументы в пользу её возрождения»). В своей книге Бёрнс утверждает, что внешняя политика США зашла в тупик как раз в тот период, когда Америке как никогда нужно организованное руководство.

Сегодня Уильям Бёрнс у нас в гостях. Добро пожаловать к нам на передачу.

УИЛЬЯМ БЁРНС, бывший заместитель госсекретаря США: Рад прийти к вам в гости.

Вы говорите, что мышцы дипломатии атрофировались. Что это значит?

УИЛЬЯМ БЁРНС: Был конец холодной войны, и США на тот момент были единственным крепким малым во всей геополитической округе. Ну и понимаете, мы как-то стали меньше концентрировать внимание на дипломатии. Затем — 11 сентября. Невообразимый шок для нашей системы. Мы ещё сильнее сосредоточились на военной сфере и ещё меньше — на дипломатической.

Так что президент Трамп не стал начинателем этих тенденций, но, как мне кажется, с его подачи, с пренебрежением к тяжкому труду профессиональной дипломатии и с самыми масштабными сокращениями бюджета в современной истории они невероятно усугубились. И это всё, по-моему, очень некстати, потому что сейчас нам как никогда нужна дипломатия.

Да, для меня вот это дипломатия. А то люди видят, как президент встречается с мировыми лидерами, — разве это не есть та самая дипломатия? Но вы цитируете Киссинджера, который называет это занятие «терпеливым накоплением частичных успехов».

УИЛЬЯМ БЁРНС: Пожалуй, это не лучшая реклама профессии, которая привлечёт толпы соискателей, но это описание хорошо отражает тот факт, что зачастую дипломатия работает по скрытым каналам, которые никто не видит и о которых никто и не подозревает. Это тяжкий труд, который заключается в умении использовать все инструменты стратегии национальной безопасности США, прежде чем прибегать к военной силе, для того чтобы продвигать наши интересы и ценности по всему миру.

Чтобы в случае кризиса у вас были налаженные отношения, друзья и вы знали, какими рычагами можете воспользоваться…

УИЛЬЯМ БЁРНС: И вы сможете к ним прибегнуть и, возможно, даже предотвратить кризис или добиться разрядки ещё до того, как появится необходимость в применении военной силы, которое обычно обходится огромной ценой человеческих жизней и государственных средств.

Позвольте задать вам вопрос о Владимире Путине, с которым вам приходилось иметь дело, когда вы работали в России. Кажется, у Дональда Трампа есть теория, что, если с Путиным уважительно обращаться на публике, это поможет наладить отношения. Что думаете о такой стратегии?

УИЛЬЯМ БЁРНС: Я не думаю, что эта стратегия эффективна с Путиным. Разумеется, личные отношения между лидерами имеют огромное значение. Но на мой взгляд, дипломатия и продвижение американских интересов заключаются не только в умении ладить с людьми. Это тяжёлый и упорный труд по отстаиванию и проталкиванию наших интересов. Мне кажется, Путин скорее рассматривает стремление угодить и потворствовать ему как признак слабости и того, что тобой можно манипулировать.

Продолжая тему России, разрешите спросить вот ещё что. Сторонники президента сказали бы: «Да, он, возможно, любезничает с Путиным на публике, но в то же время он снабжает вооружениями военных на Украине, он всё ещё остаётся в НАТО — на деле он придерживается жёсткой для России линии».

УИЛЬЯМ БЁРНС: Это во многом правда. И если взглянуть на администрацию в целом, большинство людей там разделяют это отношение к дипломатии, как к трудной работе. Но если посмотреть на то, как президент вёл себя на саммите в Хельсинки, он, по сути, послал куда подальше 17 американских разведывательных ведомств и правоохранительных служб и на глазах мировой общественности уступил Путину. Я считаю, это очень тревожный сигнал.

В чём в долгосрочной перспективе заключается трудность для союзников США, которые видят, что делает эта администрация? Мы слышали, что они обеспокоены. Но они обеспокоены только потому, что президент себя так ведёт, или есть какие-то более глубокие причины того, что сейчас у США с их союзниками отношения на таком уровне?

УИЛЬЯМ БЁРНС: Обеспокоенность, на мой взгляд, очень сильная. Несколько недель назад я ездил в Германию с сенатором Кунсом. Я видел опрос, в рамках которого у немцев спросили: «Каким иностранным лидерам вы доверяете?» 35% заявили, что они доверяют России Владимира Путина, и только 24% отметили, что они могут доверять Америке президента Трампа. И это действительно тревожный знак. Это один из самых близких наших союзников в мире.

Последний вопрос: пару слов о Северной Корее. Администрация хочет полного ядерного разоружения Северной Кореи. Вы думаете, это вообще возможно?

УИЛЬЯМ БЁРНС: Нет. Я не думаю, что это возможно в обозримом будущем. Это хорошая цель, к которой следует стремиться. Но главный вопрос заключается в том, что же делать сейчас, чтобы снизить уровень угрозы, исходящей от Северной Кореи.

И у нас закончилось время. С нами был Уильям Бёрнс. Большое спасибо, что пришли к нам. «Скрытые каналы» уже завтра в продаже.

Дата выхода в эфир 11 марта 2019 года.