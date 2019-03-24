Comedy Central: Трампу понадобится вторая стена — чтобы первую не украли мексиканцы

Мексиканцы, проживающие у границы с США, воруют колючую проволоку, которую устанавливают американцы на пограничные заграждения, и устанавливают её на собственные жилища, чтобы обезопасить себя от преступников, сообщают американские СМИ. Как предполагает ведущий сатирической передачи The Daily Show Трэвор Ноа, Дональду Трампу, возможно, придётся построить «вторую стену», пока первую не растащили жители Мексики.

А теперь — к моему самому любимому сюжету за весь год, а то и за всю жизнь.

ДИКТОР: Как утверждают чиновники, колючую ленту, используемую для фортификации заграждений на границе между США и Мексикой, воруют жители Тихуаны, которые продают её соседям, желающим обезопасить свой дом в связи с высоким уровнем преступности в городе. По свидетельствам очевидцев, на некоторых домах у границы для дополнительной защиты установили такую же ленту, однако жители не признаются, где они её взяли.

Прошу прощения, но это какое-то безумие… Но вы всё правильно расслышали: Мексика разворовывает Стену. Хотел бы я посмотреть, как отреагировал Дональд Трамп, увидев этот сюжет в новостях. Он, небось, сказал бы что-то вроде: «Чего-чего они там творят? Нэнси (Пелоси, спикер палаты представителей США. — ИноТВ), придётся тебе выделить мне ещё 8 миллиардов долларов на строительство второй Стены, чтобы первую защитить!».

А раз они воруют для своих домов колючую ленту, то следом они очень даже могут украсть и всю стену, правильно же? Об этом же даже никто не задумался! Все говорили, что, дескать, «Америка построит стену» — и никто не подумал, что Мексика возьмёт и её украдёт! А мексиканцы будут показывать свои новые домашние системы безопасности и говорить: (с мексиканским акцентом) «Я стену вокруг дома построил, а оплатил всё Дональд Трамп».

Дата выхода в эфир 23 марта 2019 года.