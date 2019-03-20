Stars and Stripes: Трамп планирует пожертвовать защитой Европы ради стены на границе с Мексикой

Военным проектам НАТО в Восточной Европе грозит сокращение финансирования со стороны США, сообщает Stars and Stripes. Такое решение может быть принято администрацией президента США ради выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой, поясняет издание. Как подчёркивает газета, сокращение бюджета в первую очередь повредит планам сдерживания «российской агрессии» в Европе.

Планы военного расширения НАТО на восточном фланге могут быть урезаны, если администрация Дональда Трампа решит перенаправить средства на финансирование строительства стены на границе с Мексикой, сообщает Stars and Stripes.

В минувший понедельник Пентагон опубликовал список военных проектов США по всему миру общей стоимостью $12,9 млрд, финансирование которых может быть сокращено с целью выделения $3,6 млрд на строительство стены. Как отмечает издание, $600 млн из этих средств нацелены на «сдерживание российской агрессии в Европе». Под угрозу сокращения средств попадают, в частности, оружейные склады, топливные хранилища и программы модернизации железнодорожных путей.

По мнению экс-главы Европейского командования Вооружённых сил США генерала в отставке Бена Ходжеса, сокращение финансирования подобных проектов нанесёт удар по усилиям, предпринятым с целью противостояния России. Как отметил бывший военачальник, проекты, о которых идёт речь, являются «явной демонстрацией обязательств США по отношению к Европе и альянсу, которые, к сожалению, в последние пару лет были поставлены под вопрос».

В числе прочего под угрозу закрытия попадают несколько проектов строительства начальных школ на военных базах в Германии, план расширения штаб-квартиры Корпуса морской пехоты США в Штутгарте и тренировочного центра в Графенвёре — крупнейшего в Европе.

Как подчёркивает издание, большинство проектов, которым грозит сокращение финансирования, связаны с Инициативой по обеспечению европейской безопасности. В список попали, в частности, планы по совершенствованию логистической инфраструктуры. Как поясняет Ходжес, расширение логистических сетей являлось для США одним из способов компенсировать недостаточное присутствие военных на континенте, приблизительное число которых составляет 32 тыс. человек.

«Того числа военных, какое мы имеем здесь (в Европе), хватило бы, чтобы заполнить всего половину футбольного стадиона, — подчёркивает генерал в отставке. — Наш вклад в сдерживание (России. — ИноТВ) основывается как на присутствии в Европе, так и на установленной на позициях технике и логистической инфраструктуре, которая обеспечит быстрое прибытие подкрепления».

Как передаёт издание, центральным пунктом программы по усовершенствованию инфраструктуры было строительство складов боеприпасов в стратегически важных точках Европы, усовершенствование портов для разгрузки вооружений и железнодорожных путей, по которым оно будет перевозиться. Сокращение может коснуться в том числе и инициатив, средства на которые уже были выделены, однако контракты ещё не были заключены. Крупнейшие из них планировалось осуществить в Польше, где на строительство складов боеприпасов и топлива, военных баз и расширение железнодорожной сети было выделено $145 млн.

Список Пентагона также затрагивает проекты модернизации военных аэродромов и мест хранения боеприпасов в странах Центральной и Восточной Европы: Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии. Кроме того, под бюджетное сокращение может попасть проект строительства тренировочного центра для войск специального назначения в Эстонии стоимостью $15 млн, план усовершенствования портовых сооружений на базе ВМС США в испанской Роте стоимостью $21 млн и программа модернизации логистических и мобильных центров ВМС США в Греции стоимостью $47,8 млн.

При этом в докладной записке Минобороны США сообщается, что решение об урезании средств пока не принято, и в случае если бюджет Пентагона будет одобрен вовремя, ни один проект военного строительства не будет отложен или отменён.